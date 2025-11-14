AI 在好莱坞一直是个敏感话题，但迪士尼 CEO 鲍勃·艾格对将这项技术应用于 Disney+ 抱有信心。

据 Business Insider 报道，当地时间周四，在迪士尼第四财季电话会议上，艾格详细谈到了 AI 在增强公司直接面向消费者策略方面的潜力。他特别表示，自己对利用 AI 让 Disney+ 应用更具吸引力感到兴奋，其中包括让用户能够制作短视频内容。

艾格在财报电话会议问答环节指出：“AI 将让 Disney+ 用户获得更沉浸的体验，包括可以制作自己的内容，也可以浏览和消费其他用户的大部分短视频作品。”

他还表示，在公司去年投资 Epic Games 之后，Disney+ 未来将更多地成为推广迪士尼主题公园和游戏业务的平台。

像其他好莱坞企业一样，迪士尼正在探索新方式，让人们在用户生成内容和独立创作者日益受欢迎的背景下，更频繁地与其平台和品牌互动。

然而，AI 对迪士尼也存在风险。公司一直担心该技术可能侵害其知识产权。今年 6 月，迪士尼与康卡斯特旗下 NBC 环球电影制片部门联合起诉 AI 公司 Midjourney，称其技术未经授权复制了《星球大战》和《辛普森一家》等作品。Midjourney 在法律回应中予以否认，诉讼仍在进行。

在公开谈及 AI 的最广泛评论中，艾格表示，他看到 AI 在制作流程和公司运营中提升效率、收集和分析数据的潜力。

他还透露，迪士尼正在与多家 AI 公司进行深入对话，既为了保护知识产权，也为了增强用户互动。艾格没有透露具体公司名称，但初创公司 Fable Studios 拥有一款 AI 流媒体平台，用户可以制作自己的节目或使用现有知识产权，该公司已表示与迪士尼等公司展开过沟通。

艾格表示：“我希望最终无论通过行业协作还是公司自身努力，我们都能与这些机构达成协议，从而切实体现保护知识产权的需要。”