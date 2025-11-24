彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，苹果明年将推出以稳定性为核心的 iOS 27 系统更新，并在保持“无新增功能”基调的同时优化系统稳定性并强化 AI 能力。

他将这一版本比作 2009 年注重质量和性能优化的 Snow Leopard，这次苹果也希望借此为后续产品奠定技术基础。

2009 年，苹果在 Mac OS X Leopard 之后发布了侧重细节优化的 Snow Leopard，通过重写核心组件、修复问题、删除旧代码和清理系统文件，使系统在连续数年的功能堆叠后重新变得更快、更稳定。

当然，苹果之前也曾为 iOS 12 推行类似的政策，但在近年来的激烈市场竞争下，苹果只能不断推出新功能，难以完全专注于系统层面的打磨，所以目前经常能看到一些 iPhone 用户吐槽其中的 Bug。

古尔曼说，iOS 27 及包括 macOS 27 在内的其他主要系统，将以提升底层性能和整体质量为目标。尽管 iOS 26 并未出现类似 iOS 18 的功能跳票情况，但不少用户仍遭遇发热、异常耗电、界面卡顿、键盘失灵、蜂窝网络问题、应用崩溃以及系统动画迟滞等现象。

为改善体验，苹果工程团队正在全面排查系统冗余、修复漏洞，并寻找提升性能的切入点。iOS 27 也将成为未来折叠屏 iPhone 及其他新硬件的基础层。尽管官方宣传 Snow Leopard 为“无新功能”版本，但当年仍加入了新版 Safari、微软 Exchange 支持、全新的 QuickTime X、更高分辨率视频会议以及 Mac App Store 的底层支持。类似地，明年的系统更新也会带来一定新能力，不过重点将围绕人工智能展开。

整体而言，2026 年的系统升级将集中于性能与 AI 两大方向，企业用户和部分新兴市场也会获得一些定制功能。苹果希望避免在 AI 竞争上进一步落后，同时保持系统轻量化。

在界面层面，iOS 27 预计会对 iOS 26 的新样式进行调整。苹果自 9 月发布以来已持续微调界面，包括为锁屏时钟加入玻璃风格自定义选项，以及提供颜色渲染功能以提升可读性。

AI 方面的变化更为显著，包括将在 iOS 26.4 中推出的 Siri 大幅升级，以及在 iOS 27 中将更多 AI 功能融入系统应用。苹果还计划在明年秋季推出与 Health+ 订阅绑定的健康类 AI 智能体，并扩展 AI 搜索功能，希望藉此与 ChatGPT 和 Perplexity 竞争。

古尔曼还提到，苹果内部也在测试一款名为 Veritas 的聊天机器人应用，用于验证全新架构下的 Siri 技术。虽然公司暂无推出独立聊天机器人应用的计划，但这项技术可能为未来的相关布局奠定基础。

目前，苹果内部将 AI 视为最优先事项，多支工程团队正共同推进相关功能。在软件工程高级副总裁 Craig Federighi 的组织内，智能系统体验副总裁 Sebastien Marineau 负责面向用户的 Apple Intelligence 功能，而 Vision Pro 负责人 Mike Rockwell 则领导 Siri 的升级工作。苹果还与谷歌合作，将 Gemini 技术引入自家的基础模型。

随着 AI 能力的大幅强化以及“Snow Leopard 式”质量优化的并行推进，苹果的 2026 年软件阵容被认为将迎来重要变化。