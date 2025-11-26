回到今年四月，任天堂宣布 Switch 2 售价 450 美元（约 3200 元），着实令人震惊。比初代 Switch 的首发价格高出整整 50%，即使考虑到通货膨胀因素，这仍然是该公司有史以来最贵的游戏机。

在一切都在涨价的当下，这一消息无疑是雪上加霜。再加上任天堂在部分游戏和服务上的定价决策显得吝啬，这让人觉得他们似乎要把用户榨干——而这种指责向来都容易落在之上。这一定价也被视为一种有争议的策略，因为它让技术上较为轻量化的混合掌机，直接与主流家用主机以及像 Steam Deck 这样的 PC 掌机展开竞争。

短短七个月，情况竟发生了如此大的变化。自从任天堂发布 Switch 2 以来，微软已经两次提高了 Xbox Series X 和 S 的价格。PlayStation 5 也同样经历了涨价。任天堂自己也提高了初代 Switch 的售价。微软则通过与华硕合作推出一款 Xbox 品牌的 PC 掌机，试水掌机市场。基础款 ROG Xbox 掌机的配置与 Switch 2 类似，售价约 4250 元（600 美元）。而顶配款 ROG Xbox 掌机 X 的售价则高达 6499 元（1000 美元）。

这将是首个结束时价格比开始时更高的主机世代。全球大多数经济市场的通货膨胀是主要原因，但并非唯一因素。曾定义了微芯片发展速度的摩尔定律——它能让芯片在几年内实现尺寸缩小和成本降低，从而推动大量生产更廉价、更高效的游戏机——如今已触及物理和经济可能性的极限，不再适用。AI 和汽车制造等行业对硅的高需求，正持续推高价格并占用制造商的产能。

简而言之，制造价格实惠、性能强大的消费电子产品变得越来越难。这对大众市场游戏机制造商的打击将不亚于任何其它行业，甚至可能更为严重。

这种趋势并不会消失。上个月，微软暗示下一代 Xbox 将是一款“非常高端、非常优质的”设备，类似于 ROG Xbox 掌机 X——或许更接近发烧级游戏 PC，而非我们目前所理解的游戏主机。看来，面对严峻的经济和制造挑战，微软已决定退出大众市场主机竞赛，转而瞄准发烧友细分市场，并利用云游戏和其他平台的游戏发行来触达更广泛受众。

不可否认，微软在游戏主机领域的地位本来就不稳——在过去两代中，Xbox 的硬件销量已经跌至第三位，远远落后于竞争对手。那索尼呢？他们几乎没有透露任何关于未来计划的信息，泄露消息也极少。我们知道将会有 PS6。但索尼能否在未来几年内推出一款性能远超 PS5，且价格又不会大幅上涨的游戏主机呢？可能性似乎微乎其微。

另据报道，索尼打算推出一款能玩 PS5 游戏的掌上设备。如果目标是与 PS5 性能持平，那么索尼在价格上将很难具有竞争力。Switch 2 及其在 3200 元至 4600 元（450 至 650 美元）价位区间内竞争的入门级 PC 掌机（如 Steam Deck），通常被认为在性能上更接近于 PS4。

电子游戏硬件价格飞涨，越来越多消费者负担不起，且游戏消费水平也在下滑。随着画面性能的代际提升幅度逐渐缩小，边际效益递减的现象也日益明显。PS5 的强劲销售表现表明，玩家对更强大的游戏主机始终有需求，但 Switch 的更大成功以及掌机的兴起则证明，如今的玩家更重视便捷性。与此同时，那些全球最热门游戏的开发商——《我的世界》《堡垒之夜》等——则选择退出技术军备竞赛，转而采用“能在任何设备上运行”的策略。

在这种情况下，Switch 2 的定位似乎非常有利。它的价格仍然不低，也绝对算不上便宜，但在当前的经济形势下，只要定价在 3600 元（500 美元）以内，任天堂就可能占据相当大的优势。此外，或许会有更多开发者和发行商愿意瞄准任天堂的低配置平台。在他们努力控制不断攀升的开发预算，并在经济压力下寻求吸引更广泛的受众时，将低配置平台或使用老旧 PC 的玩家排除在外似乎并不明智。

就目前而言，Switch 2 的价格似乎并没有阻碍其销售。它一上市便如火箭般蹿红，在短短四个月内售出了破纪录的 1000 万台。然而，这并不能保证 Switch 2 会像它的前代产品那样大获成功；事实上，历史经验表明并非如此。在 Switch 2 之前，任天堂销售速度最快的游戏机是 GBA 和 3DS——这两款都是对畅销机型的后续升级，虽然表现尚可，但从长远来看，它们的销量都远不及各自前辈。因此，任天堂自然需要推出大量独占必玩游戏，并保证 Switch 2 的整体性价比，才能保持强劲的销售势头。

但就应对游戏主机行业在下一代硬件发展中面临的价格上涨，以及用户兴趣下滑的双重威胁而言，任天堂已经做好了充分的准备。其主机可能会是最灵活、最便捷、最简易的——而且几乎可以肯定是最便宜的。这一点在当下比以往任何时候都更为重要。