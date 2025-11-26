动点出海获悉，泰国D2C数字保险公司Roojai近期宣布已完成一笔6000万美元C轮融资。

据了解，本轮融资由Apis Global Growth Fund III、Apis Growth Markets Fund III（由Apis担任投资组合管理人）与AsiaPartners联合领投；原有股东HDIInternational、PrimaryGroup及IFC继续跟投。

Roojai表示，本次资金将用于扩大其在泰国的业务运营，加速印尼市场的增长，并推进潜在的战略性并购项目。

Roojai成立于2016年，公司起步于在线车险业务，随后拓展至健康、意外与旅行保险等领域。而作为Roojai的特点，该公司主打的是直销模式，而非业界常见的基于中介的传统分销结构。

业务经营方面，据官网介绍，Roojai已获得泰国保险监管局的全面授权。此外，Roojai也表示，公司有超500名员工，每年服务超25万名客户，并且也自称是泰国访问量最高的保险网站。

回到本次融资。据介绍，当前，泰国保险市场价值约50亿美元，是东南亚最大的保险市场。Apis与AsiaPartners称，看好Roojai成熟的直销模式与团队执行力，并且也认定Roojai具备在这一基础上进一步扩大区域布局的潜力。