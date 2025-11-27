为了庆祝超级任天堂（日版称 SFC）发售 35 周年，设计师 Gustavo Bonzanini 打造了一款融合 90 年代时尚与科技的致敬之作。这款名为 AIR SNES 的鞋款是对 Nike Air Max 90 的深度定制，其灵感源自 Bull Air 的 ShoeBoys 等其他游戏主题运动鞋，Bonzanini 的这款作品同时也是一款功能齐全的复古游戏机。

考虑到超任的体积以及其使用的厚重游戏卡带，Bonzanini 放弃了将游戏机的电子元件缩小尺寸以装入一双仍可穿着鞋子内的想法。他们转而选择了模拟器方案，并使用了小巧的树莓派 Zero W。其处理能力足以运行 16 位 SNES 游戏，Bonzanini 还定制了 RetroPie 模拟器，使其与运动鞋的外观和质感完美契合。

但你不会在 Air Max 90 的鞋底找到隐藏的微型电脑。所有电子元件，包括一块足以支持长达 30 分钟游戏时间的电池，都位于鞋舌内部。树莓派 Zero W 集成了一个 Mini HDMI 接口，而为了“让设计更具 90 年代复古感”，Bonzanini 还添加了一个小型模拟转换器，使 AIR SNES 能够通过复古的 RCA 线缆连接到电视。

这款运动鞋甚至可以搭配原装 SNES 游戏手柄使用，但为了最大限度地减少线缆的缠绕，Bonzanini 使用八位堂 Mod Kit 升级了手柄，使其可以通过蓝牙无线连接到树莓派。鉴于复古游戏和球鞋文化的日益流行，毫无疑问，Bonzanini 的 AIR SNES 销量会非常可观。但遗憾的是，这只是一场一次性创意，目前并没有商业化的计划。