《剑星》开发商 Shift Up 日前宣布将与腾讯展开合作，由腾讯旗下 Level Infinite 负责发行新作 Project Spirits。

Project Spirits 为跨平台游戏，计划登陆 PC、主机与移动端，由 Shift Up 与腾讯关联企业永星互动采用虚幻引擎 5 共同制作。该项目早期代号为 Project Witches，之后统一更名为 Project Spirits。

Shift Up 此前对该作的定位是“次文化跨平台作品”，创意灵感来自“东方幻想”。

Level Infinite 曾在 2022 年发行《胜利女神：妮姬》，而 Shift Up 随后凭借索尼发行的《剑星》在全球大获成功。

双方在联合声明中表示，Level Infinite 希望依托 Shift Up 在《胜利女神：妮姬》与《剑星》上的成功经验，为全球玩家带来新一代游戏体验。声明同时说明，双方已进一步扩大合作范围，包括发行与共同开发。

《剑星》今年 6 月登陆 PC 后在 Steam 表现强劲，刷新索尼单机游戏在 PC 端的同时在线人数纪录。

今年早些时候，Shift Up 确认《剑星》续作已启动开发，并在财报中给出预计上线窗口，为 2027 年底前推出。该公司先前的财报还显示，《剑星》续作将早于 Project Spirits 上市。