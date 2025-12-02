据金融时报报道，在和印度零售股票交易平台 Zerodha 联合创始人 Nikhil Kamath 对话中，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克重申，计划将 X 打造为中国以外的“微信升级版（WeChat++）”，集信息发布与金融支付于一体。

在播客节目“People by WTF”中，马斯克透露其核心目标是将社交平台 X 转变为一个集多功能于一体的“超级应用（Superapp）”。

马斯克指出，中国用户的生活高度依赖微信，该应用完美融合了信息交换与资金流转，但在中国之外尚无同类产品。

因此，他将 X 的发展方向定义为“微信升级版（WeChat++）”，旨在填补这一全球市场空白。

马斯克表示：

我也很喜欢这种统一的应用程序、网站或其他平台，用户可以在上面做任何想做的事情。你知道，中国的微信就是这样的…… 你可以在上面交换信息、发布信息、转账。在中国，人们的生活几乎都离不开微信。它非常实用，但在中国以外的地方却没有真正意义上的微信。所以，我认为 X 的理念就是打造出微信的升级版。

马斯克坦言，他对“X”这一符号的情有独钟源于其早期的金融梦想。早在 PayPal 时期，他就曾计划利用 X.com 域名构建金融交易平台。2022 年以 440 亿美元收购 Twitter，正是为了重启这一计划。

马斯克表示，收购 Twitter 是为了建立一个高效的“资金数据库”和金融交易结算中心。作为布局的一部分，X 已于今年 1 月与 Visa 达成合作，计划在今年晚些时候推出在线交易和数字钱包服务，更有传言称其将在 6 月推出绑定账户的实体借记卡。

在推进功能转型的同时，马斯克的商业版图也在进行资本层面的整合。继收购 Twitter 并更名为 X 后，马斯克旗下的人工智能公司 xAI 于 2025 年 3 月以 330 亿美元的全股票交易形式收购了 X。这一举措不仅巩固了其对平台的控制权，也为后续 AI 技术在社交与金融场景中的深度落地铺平了道路。

除了应用生态，马斯克还描绘了一幅宏大的能源与计算蓝图。他提出，特斯拉（电池与能源管理）、SpaceX（航天发射）和 xAI（人工智能）三大业务板块可以协同工作，构建“太阳能 AI 卫星”。马斯克认为，为了获取“不可忽视的巨量太阳能”，必须将计算设施部署到深空。