“《博德之门 3》玩家竟在剥削儿童”“Qi2 会让旧款 Pixel 手机变慢”，据 The Verge 报道，谷歌目前正在实验性地用此类 AI 生成的荒谬标题，替换其新闻推送中原本的标题。

据报道，这些 AI 生成的标题出现在 Google Discover（也就是“在三星 Galaxy 或谷歌 Pixel 手机主屏幕上向右滑动，直到出现新闻资讯流”）中。并非所有 AI 标题都糟糕透顶，例如，“现代起亚份额上升”和“折纸模型获奖”看起来尚可，尽管远不如原标题那样引人入胜。（原标题分别是：“现代与起亚大幅领先对手，美国市场份额创历史新高”以及“14 岁少年凭可承重自身一万倍的折纸作品赢得大奖”）

然而，谷歌似乎试图将每篇报道压缩成四个字甚至更短的标题，这种做法却给记者们辛辛苦苦撰写的内容贴上了大量具有误导性、甚至荒唐可笑的标题，而且几乎未明确告知读者这些标题是由 AI 改写的。

其中一个例子是“Steam Machine 价格公布”，但实际上根本没公布，Valve 明确表示要到明年才会公布价格。Ars Technica 原来的标题要严谨得多：“Valve 的 Steam Machine 外形像游戏主机，但别指望它的定价也如此亲民。”

还有“微软开发者使用 AI”，这还用说吗？原标题为《微软开发者是如何使用 AI 的》。

还有“AMD 显卡超越英伟达”，仿佛 AMD 刚刚发布了划时代的显卡新品，而实际上 Wccftech 的原文只是报道某家德国零售商在一周内售出的 AMD 显卡数量超过了英伟达。Wccftech 的原标题相对克制，却被谷歌改成了典型的标题党。

更有一些标题脱离上下文后完全不知所云，这是任何专业编辑都会极力避免的问题。“Schedule 1 farming backup”（一级农业备份？）到底是什么意思？“AI 标签争议升温”（AI tag debate heats）又在讲什么？

问题不仅在于这些 AI 生成的标题质量低劣，更在于谷歌正在剥夺新闻机构对自己内容进行市场推广的自主权，这就好比作家写了一本书，书店却擅自替作家换了封面。

媒体努力撰写那些既能吸引读者、又能准确概括新闻核心、还能让人一眼就明白报道价值并产生合理期待的标题。然而谷歌却似乎认为它可以随意替换这些标题，导致读者误以为是媒体自己在制造标题党，毕竟这些 AI 生成的标题旁边赫然显示着媒体的名称。

谷歌确实在部分新闻条目下方标注了“由 AI 生成，可能出错”的提示，但并未说明具体哪些内容经过 AI 修改，而且读者只有点击“查看更多”按钮才能看到这条免责声明。因此，读者很容易误以为这些糟糕的标题是媒体主动提交给 Google Discover 的。

好在是，目前这还只是谷歌的一项实验。如果舆论反弹足够强烈，该公司很可能不会继续推进。谷歌发言人 Mallory Deleon 表示：“这些截图展示的是一项面向部分 Discover 用户的微小 UI 实验。我们正在测试一种新设计，调整现有标题的位置，以便用户在点击跳转至网络各处链接前，更容易理解主题要点。”

但整体来看，谷歌近年来的趋势是优先推广自家产品，而非为新闻网站导流。尽管谷歌坚称 AI 搜索不会摧毁互联网，但很难找到一家新闻机构认同这一说法。甚至谷歌自己也在法庭上承认：“开放网络已处于快速衰退之中。”