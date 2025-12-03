动点出海获悉，总部位于新加坡的深科技初创公司SynaXG已成功完成首轮融资，融资金额超过2000万美元。

据悉，本轮融资由January Capital、Vertex Ventures（祥峰投资）和Qualgro共同领投。声明称，该笔融资是近期亚洲在AI-RAN（人工智能无线接入网）领域规模较大的早期投资之一。

本轮资金将用于加速SynaXG的产品路线图推进，加强全球工程团队建设，并深化与全球电信运营商及企业合作伙伴的协作。

SynaXG由无线通信行业人士Xin Huang创立，公司定位为AI-RAN解决方案及物理AI基础设施提供商，主打全栈AI-RAN软件及相关解决方案。

据介绍，AI-RAN是将人工智能直接嵌入无线电网络的新一代架构。该技术被视为“物理AI”（包括机器人、自动驾驶系统、无人机及工业自动化等）的关键基础设施，能够满足此类应用对超低延迟、高可靠性和实时适应性的要求。

在技术积累方面，SynaXG团队已在AI-RAN领域进行了近四年的研发与打磨。其产品线涵盖全栈RAN软件（L1/L2/L3）、vDU/vCU、RU平台，以及针对GPU、CPU、FPGA和ASIC等异构计算架构优化的端到端RAN系统。

在商业化进展上，SynaXG称，其客户和合作伙伴现已涵盖主流AI-RAN芯片公司、网络设备提供商及运营商。公司表示，为了支持规模化需求和全球部署，目前正在筹备A轮融资，旨在扩大商业推出范围并推动AI原生RAN在全球市场的采用。

投资方表示，在东南亚地区，专注于AI无线基础设施的深科技初创公司较为稀缺。随着市场对计算能力需求的激增，SynaXG凭借其AI能力和技术积累，有望在下一代无线连接基础设施的创新中占据重要位置。

作为背景，声明也强调，近期，AI-RAN赛道正受到全球资本关注，如NVIDIA近期也宣布了对诺基亚的投资以支持AI-RAN开发。