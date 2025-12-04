2025年12月4日，由TechNode动点科技主办，TECOM与Founders Breakfast协办的“Intelligent Futures”（智见未来）科技峰会在杭州圆满落下帷幕。

在Content Designers China、Press Start Academy、拱墅国投集团、极鲸创投、Sheup、鲁特天贝、天水街道、坤和商务社区、西济Xiji Incubator等社区合作伙伴的共同助力下，本次峰会吸引了超过300名国内外行业领袖、知名投资人、创新创业者以及学术界专家报名参与。

其中，80%的参会者来自海外，覆盖美国、加拿大、阿根廷、印度、法国、意大利、奥地利、日本、韩国等超过20个国家和地区。在全程全英文的交流氛围中，与会者共同探讨了人工智能如何跨越国界与行业壁垒，深度融入全球经济脉络。

国际视野下的产业重塑

为期半天的议程中，18位演讲嘉宾跳出了单一的技术视角，从全球化和应用层的维度，为与会者勾勒了一幅AI赋能产业的全景图。值得一提的是，90%的演讲嘉宾来自海外，带来了极具前瞻性的全球市场洞察。

围绕AI与组织发展的核心议题，嘉宾们深入探讨了技术在人力资源及教育领域的多元化融合。对话不仅仅局限于工具层面的应用，更延伸至AI如何作为一种底层要素，为人才挖掘与能力重塑提供广阔的创新空间，展现了技术与“人”在未来职场中协同共生的新图景。

伴随着场景的拓展，AI在商业全链路中的结合应用成为了对话的焦点。针对跨境出海与新零售赛道，圆桌论坛呈现了智能化技术与全球化业务的深度嵌合，揭示了AI在驱动业务模式创新与激发市场增长潜力方面的无限可能，为企业在全球化竞争中寻找到了新的支点。

这种多维度的探索进一步延伸至实体经济的深处。在供应链与物流板块，讨论展示了AI技术从数字空间向物理世界的跨越与渗透，通过不同产业环节的紧密协同，印证了智能化手段在构建未来产业生态中不可或缺的连接与支撑作用。

前沿探索：触碰未来边界

峰会不仅关注当下的落地应用，更将目光投向了技术的前沿。来自强脑科技（BrainCo）的主题演讲环节中，关于脑机接口技术的分享以极具前瞻性的视角探讨了人类智慧与人工智能融合的终极可能，为现场带来了极大的思维激荡。

跨界连接，共建生态

活动最后在热烈的自由交流环节中画上句号。

在这个汇聚了高密度信息与高认知人群的场域中，参会者们打破了行业界限，进行了深入的自由交流。从技术探讨到商业合作，从学术观点到市场洞察，这场跨越国界与领域的思想碰撞，为构建更加智能的未来注入了新的活力与可能。

TechNode动点科技始终致力于搭建全球科技生态的连接平台。本次“Intelligent Futures”峰会的成功举办，不仅是一次行业趋势的把脉，更是一次对未来可能性的共同见证。