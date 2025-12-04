据《华尔街日报》报道，OpenAI CEO 山姆·阿尔特曼（Sam Altman）已研究过筹集资金，收购一家火箭公司或与其达成合作的可能性，此举将使他能够与埃隆·马斯克（Elon Musk）的 SpaceX 展开竞争。

知情人士称，阿尔特曼在今年夏季接触了至少一家火箭制造商：Stoke Space，并在今秋加快了讨论进程。阿尔特曼的其中一项提议是，OpenAI 对 Stoke Space 进行一系列股权投资，并最终获得控股权。这样的投资最终将耗资数十亿美元。

接近 OpenAI 的人士称，目前这一谈判已不再处于积极推进状态。

Stoke Space 由杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）旗下蓝色起源的前员工创立，目前致力于打造完全可重复使用的火箭，这也正是 SpaceX 试图实现的目标。贝索斯、马斯克和谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）等科技领袖都曾公开畅想过在太空建设 AI 计算集群的可能性。

此前，阿尔特曼曾公开谈及打造“一家火箭公司”以及在太空建设数据中心的可能性。

对于阿尔特曼来说，与 Stoke Space 达成合作能让他接触到该公司正在研发的 Nova 火箭。研制新型火箭充满技术挑战和监管障碍，往往需要长达十年时间，这使得从零开始创办一家火箭公司异常困难。目前，包括蓝色起源、火箭实验室和 Stoke Space 在内的多家发射公司正试图挑战 SpaceX 的行业地位。

今年 6 月，阿尔特曼曾在其弟弟的播客中表示：“我该创办一家火箭公司吗？我希望最终人类消耗的能源，能远远超过我们在地球上产生的能源。”

题图经由 AI 生成