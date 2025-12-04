据悉，越南于近日正式确立了其2030年数字化转型技术路线图。根据规划，越南将构建一个由大数据和人工智能驱动的智能数字基础设施体系。

根据介绍，该路线图明确将AI定位为未来公共管理和服务交付的“核心技术支柱”。越南计划利用实时数据和基于结果的管理模型，全面重构其行政处理和内部管理流程，旨在实现从中央到地方系统的统一性、互操作性和数据共享。

根据技术落地时间表，AI的介入被规划为两个关键阶段：

第一阶段，夯实数据地基（至2027年）： 在此阶段，重点在于打破数据孤岛。越南要求100%符合条件的行政程序必须实现“端到端”的完全在线服务，各部委和地方的数据治理成熟度需达到3级（Level 3）。 同时，针对生产和贸易领域的信息提交将实行“一次申报”机制，这意味着底层数据平台需具备高度的集成与复用能力。在此期间，所有的国家级数字平台和行业共享平台需完成在全国范围内的部署，为后续的AI接入储备高质量数据。

第二阶段，AI驱动的预测性服务（2028年至2030年）： 这一阶段的重点是从“数字化”转向“智能化”。目标要求50%的关键服务需通过AI技术进行主动推送和个性化交付。 技术指标要求进一步提升：各部委和地方的数据治理成熟度需达到4级，其中90%需达到最高的5级。此外，所有信息系统必须通过标准化的数据共享服务进行连接，且每个机构在日常管理中至少需要部署一个AI应用。

在网络安全与基础设施方面，该路线图强调了“数字主权”和数据保护。所有支持数字政府运行的信息系统都将接受强制性的网络安全审批和定期检查。

最后，该计划也释放了对技术人才的需求信号。 规划要求到2030年，各机构25%的领导职位需由具备科技或数字化转型专业背景的人员担任，同时对IT人员进行数据治理认证。而这意味着，未来几年，越南市场对技术培训、数据合规及安全解决方案的需求将持续增长。