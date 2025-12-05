据悉，由影石Insta360与第三方共同孵化的新锐品牌影翎Antigravity，已于12月4日正式发售其首款全景无人机影翎A1。

据介绍，影翎A1将360°全景影像、沉浸式视角显示与体感操控整合于同一系统，形成区别于传统无人机的飞行与记录方式。产品采用249克机身结构，搭载双镜头全景成像系统，可输出8K30fps、5.2K60fps及4K100fps视频，并配合FlowState防抖以提升不同环境下的画面稳定性。影翎方面表示，全景记录方式使飞行过程与构图环节分离，用户可在后期从同一段素材中裁切出多种视角。

A1配套的Vision飞行眼镜采用Pancake光学结构与双1英寸Micro-OLED显示屏，可呈现随头部动作同步变化的画面。Grip体感遥控器支持通过方向指向与扳机操作进行飞行控制，同时保留传统FPV模式供有经验的用户选择。产品搭载的OmniLink 360图传系统在FCC标准下的最远传输距离可达10公里，用于实现实时全景视角同步。

机身结构方面，影翎A1支持自动起落架、可替换镜头模块、前视避障方案，并配备负载检测系统，可用于识别外接重量及不当改装情况。标配电池续航约24分钟，长续航电池可延长至约39分钟。

在内容制作环节，影翎A1依托移动端Antigravity App与桌面端Antigravity Studio提供智能裁切、色彩处理、AI剪辑以及多平台比例输出等功能，覆盖从日常记录到专业制作的不同需求。系统可根据全景素材识别飞行过程中的画面片段，并可在后期通过深度追踪功能锁定拍摄主体。

沉浸体验方面，A1提供航迹规划功能，用于设定并保存预设路线；虚拟座舱模式可在飞行眼镜中叠加拟物界面，为飞行过程提供额外可视信息。影翎方面表示，这些功能主要面向互动体验及创意拍摄场景。

影翎A1目前已在官网及各大电商平台全面开售，提供标准版、标准续航三电版与长续航三电版三种组合，官方定价分别为7999元、9399元与9999元。发售期间三款组合均提供补贴优惠，到手价分别为6799元、7999元与8499元。