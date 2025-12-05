动点出海获悉，菲律宾数字银行Tonik Digital Bank的母公司Tonik Financial已完成1200万美元的Pre-Series C轮融资。

据悉，本轮融资由Diligent Capital Partners领投，Plio Limited、现有股东Altara Capital以及Tonik管理层参与跟投。

针对本轮融资用途，Tonik表示，新资金将主要用于巩固Tonik Digital Bank在菲律宾央行（BSP）监管要求下的资本储备。此外，资金也将投入其技术平台建设，以支持后续的客户获取与业务自动化。

Tonik成立于2018年，是菲律宾首家获得纯数字银行牌照的机构。据公司披露的经营数据，其贷款组合目前已达到8300万美元，年化收入超过4000万美元。

在财务表现方面，Tonik称，其风险调整后资本回报率（RAROC）保持在25%以上。得益于AI信用评分技术的应用及运营自动化，公司的边际贡献已在2024年底转正。基于目前的财务轨迹，Tonik预计，将在2026年上半年左右实现现金流盈亏平衡。

从业务模式来看，Tonik主要采取B2B2C的分销策略，目前已覆盖近400家雇主和超过500家零售合作伙伴。其核心逻辑在于利用云原生架构和AI风控引擎，在无抵押消费信贷领域降低服务成本并控制风险。

对于本轮投资逻辑，领投方Diligent Capital Partners指出，Tonik的单位经济效益（Unit Economics）和技术架构是其关注重点。

作为背景，无抵押消费贷款目前在东南亚仍属于低渗透领域，市场潜在规模估计超过1000亿美元，这为包括Tonik在内的数字银行提供了市场空间。