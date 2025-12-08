科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.12.01-2025.12.07）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：制造业层面，越南VinFast斥资5亿美元加码印度产能，马来西亚Perodua推出首款本地电动车，立讯精密亦计划在越南扩建游戏机产线···

移动互联网层面，中越二维码支付实现互通，新加坡华侨银行宣布将全面“扫通”中国商户；此外，腾讯启用马来西亚新办公室、华为获融资助推大马5G建设、以及正品电商在东南亚的千亿潜力等趋势同样值得关注。

初创公司方面，本周记录了新加坡深科技公司SynaXG及菲律宾数字银行Tonik的两则融资动向，涉及金额分别为超2000万美元和1200万美元。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

450万台

据报道，立讯精密已向越南北宁省当局提交提案，计划在当地现有工厂增设游戏机生产业务。根据规划，该项目目标年产能最高达450万台。

动向

VinFast追加5亿美元扩建印度工厂：越南电动车企VinFast宣布在印度泰米尔纳德邦追加5亿美元投资，用于扩建其Thoothukudi制造基地。根据新签署的谅解备忘录，公司获批约200公顷新增用地，计划在此建设电动巴士及电动两轮车生产线，并将工厂年产能从5万辆提升至15万辆。作为其在印20亿美元总投资计划的第二阶段，该项目将依托当地政府提供的基础设施与政策支持，进一步丰富其在印度市场的产品结构并推进供应链本地化。

中越跨境二维码支付实现互通：12月2日，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）联合宣布，正式打通跨境二维码支付。即日起，中国游客在越南使用云闪付APP及银联合作钱包，可直接在首批万余家VietQR商户扫码消费。

华侨银行APP将全覆盖中国商户二维码，计划2026年Q1接入微信支付：据悉，新加坡华侨银行（OCBC）宣布通过深化与银联国际的合作，将于2026年第一季度在其移动银行应用中正式接入微信支付（Weixin Pay）功能。届时，OCBC将成为首家支持扫描中国境内全平台商户二维码（涵盖微信支付、支付宝+及银联）的新加坡银行。

腾讯启用马来西亚新办公室：据悉，腾讯日前宣布，在吉隆坡Menara 1 Sentrum启用新办公室，将其作为服务全球市场的战略基地。新据点可容纳500名员工，主要汇集全球技术、数字创新及客户体验团队，目前其马来西亚团队中超90%为本地专业人才。

马来西亚Perodua推出首款电动车QV-E：马来西亚国产汽车制造商Perodua宣布推出首款纯电动车QV-E，研发总投入达8亿令吉（约1.94亿美元）。该车型由新建的Smart Mobility Plant生产，搭载52.5kW磷酸铁锂电池，NEDC续航里程可达445公里。

产能方面，公司计划于2026年第三季度将月产量从目前的500辆提升至3000辆，并设定了2026年初零部件本地化率超50%的目标。此外，Perodua针对该车型推出了“电池即服务”（BaaS）租赁模式，实行车身与电池分离销售，并提供电池终身保修服务，以降低中等收入群体的购车门槛与使用焦虑。

华为（马来西亚）获AmBank 3.5亿令吉融资：据报道，华为（马来西亚）今日宣布，获得大马银行集团（AmBank Group）提供的3.5亿令吉（约8466万美元）供应链融资额度。据悉，该笔资金将重点用于推动马来西亚第二张5G网络的部署及数字基础设施的强化。

立讯精密拟在越南生产游戏机：据路透社报道，立讯精密已向越南北宁省当局提交提案，计划在当地现有工厂增设游戏机生产业务。根据规划，该项目将于明年启动，目标年产能最高达450万台。

趋势

什么是正品电商？为什么能在东南亚可以有1500亿美元规模？：Lazada近期发布的一份调查预测，到2030年，以正品保障为核心的电商市场规模预计将达到1500亿美元。报告也进一步指出，这种“正品电商/Authenticity-driven ECommerce”模式（即通过品牌官方授权渠道完成的交易）在过去几年增长迅速。其在电商总销售额中的占比已从2020年的12%攀升至2025年的30%，对应的市场规模目前约为400亿美元。

越南的2030数字化路线图，AI如何成为焦点？：据悉，越南于近日正式确立了其2030年数字化转型技术路线图。根据规划，越南将构建一个由大数据和人工智能驱动的智能数字基础设施体系。根据介绍，该路线图明确将AI定位为未来公共管理和服务交付的“核心技术支柱”。越南计划利用实时数据和基于结果的管理模型，全面重构其行政处理和内部管理流程，旨在实现从中央到地方系统的统一性、互操作性和数据共享。

初创公司

SynaXG

SynaXG是一家总部位于新加坡的深科技初创公司，定位为AI-RAN解决方案及物理AI基础设施提供商。公司主打全栈AI-RAN软件，致力于构建将人工智能直接嵌入无线电网络的新一代架构。

团队深耕AI-RAN领域四年，产品涵盖全栈RAN软件及针对异构计算架构（GPU/CPU/FPGA/ASIC）优化的端到端系统。该技术作为机器人、自动驾驶等“物理AI”的关键基础设施，可有效满足此类场景对超低延迟、高可靠性和实时适应性的需求。

公司近期完成超2000万美元首轮融资，由January Capital、祥峰投资和Qualgro领投，是亚洲该领域规模较大的早期投资之一。目前其客户已覆盖主流芯片厂商及运营商，本轮资金将用于产品推进与团队建设，且正筹备A轮融资以加速全球商业化。

Tonik

Tonik Financial是菲律宾首家获得纯数字银行牌照的Tonik Digital Bank的母公司，成立于2018年。公司主要采取B2B2C分销策略，通过覆盖数百家雇主与零售合作伙伴，利用云原生架构和AI风控引擎，深耕东南亚市场潜力巨大的无抵押消费信贷领域。

经营方面，Tonik贷款组合已达8300万美元，年化收入超4000万美元，风险调整后资本回报率（RAROC）保持在25%以上。得益于AI技术应用与运营自动化，公司边际贡献已于2024年底转正，并预计在2026年上半年实现现金流盈亏平衡。

公司近期完成1200万美元Pre-Series C轮融资，由Diligent Capital Partners领投，现有股东Altara Capital及管理层跟投。本轮资金将主要用于巩固满足监管要求的资本储备，并进一步投入技术平台建设，以支持后续的客户获取与业务自动化。