贝塞斯达（Bethesda）游戏总监陶德·霍华德近日接受 EuroGamer 采访，与玩家及主持人对谈 AI 在游戏制作中的实际应用。

采访一开始，主持人首先回顾了霍华德的职业生涯，他是《上古卷轴》和《辐射》系列游戏背后的创意核心人物，随后主持人将目前玩家争论的 AI 游戏抛向霍华德，他对此回应道：“我把 AI 看作一种工具，但创意永远来自人类艺术家，自始至终处于第一位”。

随后他进一步澄清称，贝塞斯达并没有使用 AI 来生成游戏内容，平时只会用 AI 来简化内部工作流程。他还在谈话中回顾过去，将如今的 AI 技术比作以前的 Adobe PhotoShop，并解释道：“如果让你穿越回 10 年前，你肯定不会想用当年的 PS”。

随后他进一步解释道：“我们将 AI 视作一种加速迭代流程的工具，但绝对不会用来生成内容。我们一直在改进自家的工具集，用来构建世界或检查内容，要知道人类的意识和艺术性自始至终都是所谓‘创造力’的核心”。

Google Cloud 曾在今年 8 月展开调查，结果显示 90% 的游戏开发者已在工作流中使用 AI，主要用于重复性工作，降低成本；而 95% 的开发者认为 AI 能减少重复劳动，使他们更专注于创意性工作。