《GTA Online》的最新扩展包加入了一家名为“KnoWay”的虚构公司，该公司似乎拥有无人驾驶出租车，其唯一目的就是制造混乱。

上周发布的预告片显示，KnoWay 的厢式货车配备了激光雷达传感器，在城市街道上横冲直撞，撞毁其他车辆，甚至撞穿了这家虚构公司的广告牌。

虽然这些行为比 Waymo 无人驾驶出租车的一些最恶劣的行径还要混乱和破坏性，但游戏中的这些自动驾驶车辆仍然与该公司早期的克莱斯勒 Pacifica 厢式货车非常相似。该扩展包名为“山中安全屋”，将于 12 月 10 日上线。

目前尚不清楚预告片中的厢式货车是像《GTA》系列一贯的风格那样被玩家角色劫持，还是已经失控。不过，Rockstar Games 表示，作为 DLC 的一部分，玩家将在一场精彩不断的动作冒险中“阻止大规模监控网络的开发部署”，因此，后一种可能性似乎更大。（预告片还暗示了一条与名为“Haviland 哈维兰”的 AI 助手相关的剧情线，因此科技界似乎也与这条剧情线息息相关。）

Waymo 曾表示，如果政府要求提供其车辆拍摄的视频素材“范围过广且不合法”，Waymo 将予以拒绝。但即便如此，其无人驾驶出租车仍然因被视为日益增长的监控体系的一部分而饱受诟病。这种不满情绪导致该公司车辆多次遭到破坏。过去几年里，Waymo 的 SUV 在多个城市被烧毁、砸毁，轮胎也被割破。

Rockstar 显然也利用了这种现象，游戏中 KnoWay 的“自动叫车系统”的宣传语是：“我们知道你要去哪里。”不难想象，部分 DLC 玩家会在更新内容上线后，将不满发泄在游戏中的车辆上。