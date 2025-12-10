微软计划未来四年在印度投资 175 亿美元，扩大其在该南亚国家的人工智能（AI）与云计算业务布局。印度庞大的互联网用户和智能手机用户群体，正使其成为全球科技公司竞相争夺的关键市场。

这项于当地时间周二宣布的投资是微软在亚洲有史以来规模最大的一笔投资，将用于 2026 至 2029 年间新建数据中心、部署 AI 基础设施，并开展数字技能培训项目。此举是在今年 1 月微软已承诺向印度投资 30 亿美元的基础上进一步加码。

微软的这一举措正值美国主要科技公司加速在全球范围内投资数据中心和 AI 算力之际。凭借快速增长的开发者群体以及全球规模最大的互联网和智能手机用户池之一，印度正迅速成为战略要地。

此次加码也对谷歌、亚马逊和 OpenAI 等竞争对手构成压力，这些公司正积极扩大在印业务，以满足当地企业、初创公司及政府机构对云服务和 AI 工具日益增长的需求。此外，该投资与印度政府推动各行业加速数字基础设施建设和 AI 应用的战略高度契合。印度正致力于打造全球科技中心，同时也在着力解决数据治理与公平获取技术资源等问题。

这一消息是在微软首席执行官萨提亚·纳德拉访问印度期间宣布的，周二，他与印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）举行了会晤，并将于周三在新德里发表主题演讲。微软公司还宣布，将于 2026 年中在海得拉巴启用新的数据中心区域，这将是其在印度规模最大的数据中心区域，包含三个可用区，占地面积约相当于两个加尔各答伊甸园体育场（Eden Gardens）。微软表示，将继续扩展其在钦奈、海得拉巴和浦那现有的三个数据中心区域。

作为此次战略推进的一部分，微软还将与印度劳工与就业部合作，将其先进的 AI 能力整合进两个国家级数字公共平台 ——“e-Shram”（非正规部门工人登记平台）和“国家职业服务平台”（National Career Service），为超过 3.1 亿非正规就业者提供 AI 驱动的服务。

微软表示，这两个政府平台将采用 Azure OpenAI 服务，提供多语言访问、AI 辅助职位匹配、技能与市场需求趋势的预测分析、自动化简历生成以及个性化职业发展路径等功能。

此外，微软还宣布面向印度客户推出全新的主权云（Sovereign Cloud）解决方案，包括现已在其印度各区域上线的“主权公有云”（Sovereign Public Cloud），以及基于 Azure Local 构建、支持联网与完全隔离（air-gapped）运行模式的“主权私有云”（Sovereign Private Cloud）。公司指出，这些方案将帮助企业在满足监管合规与数据本地化要求的同时，运行高性能工作负载，并获得最新的英伟达 GPU 和 Microsoft 365 服务支持。

在人才培养方面，微软也在加速推进。公司透露，自今年 1 月启动“ADVANTA (I)GE India”倡议以来，已培训 560 万人，远超其原定到 2030 年培训 1000 万人的目标；其中已有超过 12.5 万人通过相关项目成功就业或创业。如今，微软将目标翻倍，计划到 2030 年为 2000 万印度人提供基础 AI 技能培训，并将联合政府机构、产业伙伴及数字公共平台，扩大培训覆盖面。

微软此次投资承诺距谷歌宣布 150 亿美元在印建设 AI 枢纽和数据中心基础设施的计划仅数月之隔，这也是谷歌在印度历史上最大规模的投资，此前该公司曾在 2020 年承诺投入 100 亿美元。

近几个月来，随着全球科技公司寻求拓展 AI 版图，印度因其庞大的互联网用户基数、数亿智能手机用户、快速成长的初创生态以及政府雄心勃勃的数字化议程，正成为极具吸引力的市场。上述因素共同催生了巨大的消费规模和企业级需求。今年以来，这一趋势明显加速：OpenAI 和 Anthropic 相继在印度设立办公室；谷歌和 Perplexity 则分别与印度电信巨头信实 Jio（Reliance Jio）和巴帝电信（Bharti Airtel）达成合作，以深化市场渗透。

然而，尽管全球科技巨头纷纷加大投入，超大规模数据中心运营商（hyperscalers）在印度仍将面临显著挑战：部分地区电力供应不稳定、能源成本高昂以及水资源短缺等因素，可能延缓 AI 基础设施的建设进度，并推高云服务商的运营成本。

尽管如此，印度政府正积极推动吸引更多大型科技投资，将大规模数据中心和 AI 项目视为实现其经济与数字公共基础设施雄心的核心支柱。面对现实制约，新德里已出台针对 AI 和半导体项目的激励政策，简化部分监管流程，并鼓励跨国企业与本土电信及 IT 公司建立合作关系，以将更多全球 AI 价值链环节锚定在印度。

微软印度及南亚区总裁普内特·钱多克（Puneet Chandok）在新闻稿中表示：“微软扎根印度已逾三十载。当这个国家坚定迈向‘AI 优先’的未来时，我们很自豪能作为值得信赖的合作伙伴，共同推进基础设施建设、激发创新活力、创造发展机遇，助力十亿人的梦想。”

目前，微软在班加罗尔、海得拉巴、浦那、古尔冈、诺伊达等城市雇用员工逾 2.2 万人，其中包括多个工程团队，负责开发面向全球市场的 AI 产品，如 Copilot Studio、Azure AI 搜索、AI 智能体、语音与翻译工具以及 Azure 机器学习平台，同时也支撑公司在印度的本地业务运营。