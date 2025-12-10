普华永道在近期发布的一份调查报告中指出，近三分之二关注新加坡市场的投资者认为，在未来三年内，科技行业仍将吸引最多的投资。紧随其后的是电力与公用事业（27%）以及资产与财富管理（22%）。

报告也进一步表示，这一观点与全球情绪保持一致。在全球受访的1074名投资专业人士中，有61%的人认为科技行业的吸引力是其他行业的两到三倍。值得注意的是，这种信心是在全球科技行业今年已裁员2.2万人、2024年裁员15万人的背景下产生的。

此外，报告也提供了一些关于投资目的地的排名数据作为参照。

在全球范围内，尽管投资者对宏观经济环境持谨慎态度，仅有四分之一的人预计全球增长会有所改善，但新加坡仍跻身全球十大投资目的地之列。调查发现，12%的全球投资者将新加坡视为未来三年的“投资热土”。这一比例领先于澳大利亚（10%）、越南（8%）、中国香港（6%）和韩国（4%），仅次于美国（67%）、印度（45%）和中国大陆（32%）等主要市场。

而在受访者关注的重点领域中，数字化转型和网络安全成为焦点。几乎所有关注新加坡的受访者都表示，他们投资的公司应增加对数字化转型的投入。同时，九成受访者主张增加网络安全的资本配置。数据显示，超过五分之三的投资者认为其投资或关注的公司在未来12个月面临“高或极高”的网络风险，这一比例高于全球平均水平（55%）。

再把目光转移到AI领域，投资者对AI转型的热情相对高涨。近九成关注新加坡的受访者表示，愿意增加对开展全企业AI转型公司的投资。这主要得益于显著的业绩提升：过去一年中，五分之四的投资者看到了盈利能力的增长，70%的人看到了收入的增加。

然而，在这一增长趋势下，投资者也呼吁更高的透明度。仅有约五分之二的受访者认为相关公司充分披露了AI战略、政策及风险，而能看到AI投资回报率估算的投资者更少，仅占35%。

展望未来，报告总结道，新加坡致力于推进AI和新兴技术的发展，已将其定位为企业开发新商业模式、增强竞争力和在区域内扩展的枢纽。在此背景下，资本正加速流向那些能通过AI转型实现盈利增长的企业。同时，市场对创新战略、气候风险管理等领域的透明度也提出了更高期待，这意味着企业在利用技术优势扩展业务时，必须同步提升治理与披露机制，以回应投资者对长期价值的审视。