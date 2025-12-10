特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）日前在 xAI 黑客马拉松活动上确认，公司将在三周内从奥斯汀（Austin）的 Robotaxi（自动驾驶出租车）中撤除安全监督员（Safety Monitors）。

此举将兑现马斯克今年早些时候设定的时间表。他此前多次表示，到 2025 年底，特斯拉 Robotaxi 将在奥斯汀实现完全无人监督运营。

马斯克表示：“目前，无监督运行基本上已经解决了。因此，大约三周后，奥斯汀将有特斯拉 Robotaxi 在车内无人的情况下运行，甚至连副驾驶座上也不会有人。”

今年以来，马斯克已三次公开声称将在奥斯汀的特斯拉 Robotaxi 车辆中移除安全监督员的计划：分别是在 9 月、10 月和 11 月。

今年 9 月，他曾表示：“年底前应该不再需要安全驾驶员。”在 10 月的第三季度财报电话会议上，他进一步说明：“我们预计在今年年底前，在奥斯汀至少大部分区域将不再配备安全驾驶员。”

到了 11 月，他在股东大会的公开声明中再次强调了这一时间表：“我预计今年 Robotaxi 将在奥斯汀的大片区域实现无安全驾驶员运营。”

目前，特斯拉在奥斯汀的本地道路测试中，安全监督员通常坐在副驾驶座位；而在高速公路路段，则坐在驾驶座。相比之下，在湾区（Bay Area）的网约车运营中，驾驶座始终配备一名安全监督员。

若按三周后的时间点计算，特斯拉将刚好在 12 月 31 日前两天兑现其“年底前实现无人监督运营”的承诺。尽管时间紧迫，但这一进展将是 Robotaxi 项目的重要飞跃，并有望有力回击众多质疑者，他们一直认为当前版本的 Robotaxi 与普通网约车（如 Uber）并无实质区别。

此外，特斯拉今年已扩大其 Robotaxi 车队规模，但尚未公布具体数量。