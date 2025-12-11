据悉，Cloudflare近日发布了《2025年第三季度DDoS威胁报告》。报告对全球DDoS攻击的最新态势进行了分析，数据显示，印度尼西亚在今年第三季度继续成为全球攻击流量的最大来源地。

根据Cloudflare的监测数据，这一趋势已持续了一整年。自2024年第三季度以来，印尼已连续四个季度位列全球DDoS攻击源排行榜的第一名。在此之前的2024年第二季度，印尼排名第二，随后超越其他国家和地区并保持了这一位置。

报告进一步通过长期数据展示了该地区攻击流量的变化情况。统计显示，与此前（2021年第三季度）相比，源自印尼的HTTP DDoS攻击请求百分比增长了31900%。这一显著的数据增幅反映出该地区作为网络攻击流量输出节点的长期演变趋势。

在地理分布上，亚洲地区在攻击源排名中占据了主导地位——本季度全球前十大攻击源中，有七个位于亚洲。

虽然报告主要聚焦于攻击流量的来源地统计，但并未直接将攻击归咎于特定组织。通常情况下，DDoS攻击源的高排名意味着该地区可能存在大量被僵尸网络感染的设备（如路由器、服务器或物联网设备），这些设备被攻击者远程操控以发动攻击。

季度报告提及的“Aisuru”僵尸网络，在全球范围内控制了约100万至400万台受感染主机。报告称，这类大规模僵尸网络的活跃，往往是特定地区攻击流量激增的主要技术原因。

总体而言，2025年第三季度的互联网安全形势依然严峻，除印尼作为主要攻击源外，全球DDoS攻击总量同比这一时期增长了40%，针对AI、矿产及汽车行业的攻击也呈现出明显的上升趋势。