在全球宠物经济持续升温的背景下，北美市场的数据尤其引人瞩目：这里生活着大约 1.6 亿只猫狗，其中宠物狗的数量接近 9000 万只。然而，庞大的基数背后隐藏着一个令所有主人焦虑的痛点——每年有高达 10% 的宠物会走丢。面对这个巨大的市场缺口，单纯的蓝牙防丢器显然已经不够用了。一家 2024 才成立名为 SATELLAI （星联未来）的深圳科技公司，正试图用一套“高精定位+AI”的组合拳，去挑战 SpotOn 和 Halo 这些盘踞高端市场的美国本土巨头。

SATELLAI 的核心产品 SATELLAI Collar，被团队定义为“毛孩专用的智能手机”。与市面上那些定位漂移严重、信号时断时续的普通产品不同，它最大的杀手锏在于采用了独家的双频双天线设计，并支持五重卫星导航定位技术（GNSS），在高楼林立的城市峡谷、树木遮蔽的郊野密林，它都能通过多重卫星系统锁定精准坐标。

基于这种高精度的定位能力，SATELLAI 进一步解锁了地理围栏功能：支持从 0.5 英亩到 10 万英亩的超大范围设定。无论是自家后院还是广阔的农场，主人都能画出一个无形的“安全圈”。更有心的是，系统还支持灵活的禁区创建：主人可以在任意围栏范围内进一步划定并随时调整特定的危险区域（如池塘、施工地或带刺灌木丛），一旦狗狗靠近，设备会立即发出警示。这不仅防丢，更实现了让狗狗主动远离危险的隐形防护。

为了适应宠物在户外“撒野”的习性，这款产品在硬件耐用性上下足了功夫：它支持 IP68 级防尘防水，哪怕狗子跳进河里游泳或者在泥坑里打滚，设备依然能正常工作。而在用户最关心的续航方面，SATELLAI 给出了最高 5 天的续航表现（省电模式下），让长途户外探险不再有电量焦虑。

但这家公司显然不想只做一个冷冰冰的硬件厂商。两位联合创始人均来自华米科技，毛汉勇曾负责海外业务，顾岩则是研发副总裁和公司创始成员。他们把做智能手表的经验移植到了宠物身上，让 SATELLAI 具备了“AI 养成”的属性。

设备内置多种传感器，配合 App 端的 Smart Pet Care+ 功能，能像私人医生一样全天候监测宠物的活动量和睡眠。更有意思的是它的交互方式——基于大语言模型（LLM）的 AI 教练，让用户可以直接问：“我家狗今天运动量够吗？”或者“它看起来有点累？”，系统便会基于数据给出拟人化的建议。这种“不懂技术也能用”的体验，是其区别于纯工具类产品的关键。

在商业策略上，SATELLAI 展现出了“降维打击”意图。目前市场上的高端竞品如 SpotOn 起售价高达 999 美元，Halo 也要 599 美元起步，而 SATELLAI 不仅在硬件定价上更有竞争力，更极力推行“订阅制”模式。用户在购买设备后，通过支付 9.99 美元的月费来激活数据连接和 AI 云服务。这种类似流媒体的 SaaS 模式，不仅极大地降低了用户的初次决策门槛，更为公司带来了持续且稳定的现金流，让“硬件”变成了“服务”的载体。

商业模式的闭环还不止于此。SATELLAI 正在尝试打通宠物生态的“最后一公里”——保险。近期，公司宣布与宠物保险巨头 Fetch Pet Insurance 达成合作，在北美向 70 万+ 存量保单用户开放 SATELLAI Collar 相关权益。SATELLAI 此举为行业探索出了一条极具参考价值的路径：从硬件端的健康数据采集，到 AI 端的风险评估，数据流最终转化为保险端的精准定价与预防服务，真正实现了“科技+保险”的商业闭环。

这一系列动作也吸引了资本市场的敏锐目光。SATELLAI 在今年盛夏完成了 Pre-A 轮融资，资方包括零一创投等。有了资本加持，这家公司正全面铺开其全球销售网络：除了深耕品牌官网和亚马逊两大阵地外，SATELLAI 还积极入驻了 TikTok Shop 以触达年轻流量，并打入了沃尔玛以及美国本土宠物垂直电商 Chewy。

其它产品方面，SATELLAI 还有更高阶的卫星 / 蜂窝网络一体追踪器 SATELLAI Tracker 和更小巧灵活的 Collar Go。前者可搭配背带使用，支持实时卫星定位追踪和应急卫星通讯、太阳能充电，最长7天续航。后者则定位入门，提供多种时尚配色，支持灯光效果调节，方便找到爱宠，还有 GPS 实时追踪与逃脱警报，也支持活动与健康监测和 AI 健康智能分析，续航最高 15 天。

眼下，SATELLAI 已在北美市场撕开了一道口子，但这仅仅是个开始。在今年的 IFA 上，公司面向欧洲市场展出了Collar Go。按照计划，这款产品今年内会在欧洲及北美市场全面上市，配合同步推出的国际版 App 与深度本地化服务支持。SATELLAI 正准备将这套“中国智造”的商业范式复制到更广阔的全球版图中。