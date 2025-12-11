一项研究指出，儿童经常使用社交媒体会损害他们的注意力水平，并可能导致注意力缺陷多动障碍（ADHD）病例的增加。

这份经过同行评审的报告对 8300 多名美国儿童从 10 岁到 14 岁的成长过程进行了监测，发现社交媒体使用与“注意力不集中症状的增加”存在关联。

该研究由瑞典卡罗林斯卡学院（Karolinska Institute）和美国俄勒冈健康与科学大学（Oregon Health & Science University）的研究人员共同开展。数据显示，这些儿童平均每天花费 2.3 小时观看电视或在线视频，1.4 小时使用社交媒体，1.5 小时玩电子游戏。

研究未发现 ADHD 相关症状（如容易分心）与玩电子游戏或观看电视及 YouTube 内容之间存在关联。然而，研究指出，长期使用社交媒体与儿童注意力不集中症状的增加显著相关。ADHD 是一种神经发育障碍，典型症状包括冲动行为、遗忘日常任务以及难以集中注意力。

研究报告称：“我们发现社交媒体使用与注意力不集中症状加剧之间存在关联，在此我们认为这可能是一种因果关系。尽管在个体层面上影响程度较小，但如果在整个人群层面发生行为变化，可能会产生重大影响。这些发现表明，社交媒体使用可能是 ADHD 诊断率上升的部分原因。”

卡罗林斯卡学院认知神经科学教授托克尔·克林贝里（Torkel Klingberg）表示：“我们的研究表明，正是社交媒体对儿童的专注能力产生了特定影响。社交媒体带来了持续不断的干扰，例如消息和通知，甚至仅仅是‘是否收到了新消息’这一念头，就足以造成心理上的分心。这会影响持续专注的能力，或许可以解释这种关联。”

研究还发现，上述 ADHD 相关关联不受社会经济背景或遗传易感性的影响。克林贝里补充称，社交媒体使用的增加可能部分解释了 ADHD 诊断率的上升趋势。根据美国《全国儿童健康调查》（National Survey of Children’s Health）的数据，儿童 ADHD 患病率已从 2003–2007 年间的 9.5% 上升至 2020–2022 年的 11.3%。

研究人员强调，研究结果并不意味着所有使用社交媒体的儿童都会出现注意力问题。但他们指出，儿童随着年龄增长社交媒体使用时间显著增加，且许多儿童在远未达到 TikTok 和 Instagram 等平台规定的最低使用年龄（13 岁）之前就开始频繁使用社交媒体。

报告指出：“这种早期且不断增长的社交媒体使用现象，凸显了对科技公司实施更严格的年龄验证机制和制定更清晰使用指南的必要性。”

研究显示，儿童每日社交媒体使用时间从 9 岁时的约 30 分钟稳步增长至 13 岁时的 2.5 小时。参与研究的儿童于 2016 至 2018 年间在 9 至 10 岁时入组。该研究将发表于《儿科学开放科学》（Pediatrics Open Science）期刊。

该研究作者之一、卡罗林斯卡学院博士后研究员萨姆森·尼文斯（Samson Nivins）表示：“我们希望本研究的发现能够帮助家长和政策制定者做出更明智的决策，推动有利于儿童认知健康发展的数字使用规范。”