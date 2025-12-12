OpenAI 宣布与迪士尼公司达成协议，使迪士尼成为 Sora（OpenAI 的 AI 生成视频平台）的第一个主要内容授权合作伙伴，共同探索想象性叙事的新可能性。

作为这项为期三年的新授权协议的一部分，Sora 将能够生成由用户提示的短视频，供粉丝观看和分享，这些视频将基于迪士尼、漫威、皮克斯和星球大战品牌中超过 200 个动画、面具和生物角色，包括服装、道具、车辆和标志性环境。

此外，ChatGPT Images 也将能够将用户的几句话在几秒钟内转化为完整生成的图像。该协议不包括任何人物肖像或声音。

除了授权协议，迪士尼将成为 OpenAI 的重要客户，利用其 API 构建新产品、工具和体验，包括用于 Disney+，并为员工部署 ChatGPT。

根据协议，迪士尼将向 OpenAI 进行 10 亿美元的股权投资，并获得购买额外股权的认股权证。

该交易需经最终协议的谈判、公司及董事会的批准以及常规交割条件的满足。

根据该授权协议，粉丝可以在 Disney+ 上观看精选的 Sora 生成视频，而 OpenAI 和迪士尼将合作利用 OpenAI 的模型为 Disney+ 订阅者提供新的体验，进一步探索创新和创意的方式，以连接迪士尼的故事和角色。Sora 和 ChatGPT Images 预计将在 2026 年初开始生成以迪士尼多品牌授权角色为灵感的视频。

粉丝们将在他们的创作中使用到的角色包括米奇老鼠、米妮老鼠、莉萝、史迪奇、爱丽儿、贝儿、野兽、灰姑娘、大白、辛巴、木法沙等，以及来自《寻梦环游记》《冰雪奇缘》《头脑特工队》《海洋奇缘》《怪诞小镇》《玩具总动员》《飞屋环游记》《疯狂动物城》等作品中的角色；此外还包括漫威和卢卡斯影业标志性的动画或插画角色，如黑豹、美国队长、死侍、格鲁特、钢铁侠、洛基、雷神、灭霸、达斯・维达、韩・索罗、卢克・天行者、莱娅、曼达洛人、风暴兵、尤达等。