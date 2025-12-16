在华纳兄弟与 Netflix 刚刚达成协议仅过去几天后，派拉蒙天舞公开提出以每股 30 美元现金收购华纳兄弟，比 Netflix 的报价稍微高一些。

对于这一“截胡”操作，Netflix 的 CEO Greg Peters 和 Ted Sarandos 周一在给员工的信中表示，公司决定收购华纳兄弟探索公司的资产的立场没有改变。

据路透社报道，Netflix 表示将致力于支持华纳兄弟电影在影院上映，并表示这“是他们业务和传承的重要组成部分”。

“我们过去没有优先考虑影院发行，因为这并不是 Netflix 的业务。当这项交易完成后，我们将进入这一业务，”信中还补充说，派拉蒙天舞的敌意收购“完全在预料之中”。“我们已经达成了一项稳妥的协议。这对我们的股东、消费者来说都是好事，也是创造和保护行业就业岗位的有效途径。我们有信心最终完成交易——而且我们对未来充满期待。”

尽管对严峻的监管审查担忧，Netflix 仍确信能够获得批准，并援引与 YouTube 竞争的必要性作为其论据。“即使与华纳兄弟合并，我们在美国的观看份额也只会从 8% 增长到 9%——仍然远远落后于 YouTube（13%）和可能的派拉蒙 / 华纳兄弟合并体（14%）”，Netflix 在信中写道。

题图经由 AI 生成