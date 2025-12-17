药物成瘾长期被世界卫生组织列为人类未解决的重大健康问题之一。传统治疗方法对这一疾病的疗效一直十分有限。

近日，国家药品监督管理局批准了景昱医疗科技（苏州）股份有限公司的植入式脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极导线、植入式脑深部神经刺激延伸导线注册申请。

植入式脑深部神经刺激器与植入式脑深部神经刺激电极导线、植入式脑深部神经刺激延伸导线联合使用，组成植入式脑深部神经刺激系统，该系统对伏隔核和内囊前肢进行刺激，用于难治性的中重度阿片类药物成瘾患者的防复发辅助治疗。植入式脑深部神经刺激系统填补了物理性干预阿片类药物成瘾治疗的技术空白，为阿片类药物成瘾患者的治疗提供了更多选择。

据景昱医疗官方介绍，这是中国首个侵入式脑机接口治疗成瘾类精神疾病产品，也是全球首个。

该产品采用深部脑刺激（DBS）技术，通过在患者颅骨上钻两个微小孔洞，将电极植入大脑特定的神经核团区域。同时，一个约火柴盒大小的脉冲发生器被植入患者胸部，通过导线连接大脑电极，提供持续的电刺激，来调节被药物长期“绑架”的大脑奖赏与冲动控制系统。

据澎湃科技，景昱医疗相关负责人称这款产品主要针对难治性的中重度阿片类药物（含芬太尼、甲基苯丙胺、鸦片等）成瘾患者。在产品上市之后，患者首先需要找到精神科医生进行评估，再由功能神经外科医生进行手术植入。