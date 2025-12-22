在开启 1972 年家用游戏时代后，雅达利（Atari）凭借一份出人意料的未来愿景重回公众视野——该公司正计划打造一系列主题酒店。雅达利已为旗下主题酒店项目筹备多年，期间历经数次延期与重新设计。

经过数年规划，雅达利推出了众筹性质的融资方案，为其位于亚利桑那州菲尼克斯市的旗舰酒店募集资金。该公司邀请全球玩家与投资者参与其中，共同打造他们口中的“酒店服务业的未来”。

此次雅达利主题酒店项目由 Intersection Development 负责开发。雅达利承诺将打造西半球首家电竞主题酒店，酒店内部随处可见霓虹灯效，配备尖端科技设施，为入住客人营造出满满的赛博朋克氛围。

雅达利方面表示，酒店将配备高科技客房、面向内容创作者的定制套房，以及酒吧、餐厅、购物区、体育博彩区、可容纳 2000 余人的音乐厅，还有用于举办大型电竞锦标赛的专业场馆。

Intersection Development 公司合伙人乔丹·泰勒（Jordan Taylor）表示：“雅达利主题酒店的创意源于一个理念——酒店服务可以像游戏本身一样充满互动性。我们的 A 条例融资方案与社区共营模式正是这一愿景的体现，也为玩家、流行文化爱好者、菲尼克斯当地居民以及投资者提供了一个难得的机会，助力打造西半球首家沉浸式电竞主题酒店。”

雅达利主题酒店的投资门槛仅为 500 美元，普通游戏玩家与新晋投资者均可参与。更高的投资档位可解锁多项专属福利，包括会员忠诚度计划、与游戏开发者的线上问答、VIP 庆典活动、独家周边产品，以及预售活动门票优先购买权。

目前，雅达利计划为这家位于亚利桑那州的酒店募集 3500 万至 4000 万美元资金，该酒店项目占地近 1 英亩（约 0.41 公顷）。尽管公司已筹集到 1400 万美元资金，并完成了土地收购，但距离 1.24 亿美元的项目总预算仍有较大缺口。

雅达利主题酒店预计于 2026 年动工，有望在 2028 年末正式对外开放。若每位投资者和玩家均出资 500 美元，则需要数万名支持者参与，才能达成众筹目标。不过，也不排除部分个人为获取专属福利，单次投资超过 5 万美元的可能性。