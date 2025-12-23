谷歌母公司 Alphabet 已同意以 47.5 亿美元现金收购数据中心及清洁能源开发商 Intersect Power，同时承担该公司的债务。

这笔收购于当地时间本周一对外公布，将助力 Alphabet 在新建数据中心的同时扩充发电能力，无需再依赖那些难以满足人工智能企业需求的当地公用事业公司。获取为数据中心供电的能源，如今已成为训练人工智能模型的关键环节。

早在去年 12 月，谷歌和 TPG Rise Climate 牵头对该公司进行了一轮 8 亿美元的战略融资，彼时 Alphabet 就已持有该公司少数股权。双方在此次合作中设定了目标，计划到 2030 年累计投资规模达到 200 亿美元。

此次收购涵盖 Intersect Power 未来的开发项目，但不包含其现有运营业务，这部分业务将由其他投资者收购，并作为独立公司运营。

谷歌在宣布入股 Intersect Power 时曾表示，该公司打造的新型数据产业园，本质是毗邻风能、太阳能及储能电站的场地，预计将于明年下半年投入运营，并在 2027 年全面建成。

这笔交易预计将于明年上半年完成交割。

谷歌将成为这些数据产业园的主要用户。此外，Intersect Power 的产业园采用工业园区的设计模式，除谷歌外，还可容纳其他企业的人工智能芯片入驻。