在接受《连线》采访时，游戏制作人小岛秀夫回应了外界对其代表作《合金装备 2：自由之子》（Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty）成功预言“AI 与算法控制社会”的高度评价。

《合金装备 2：自由之子》作为一款发行于 2001 年的游戏，曾因主角更换及晦涩的剧情在当时饱受争议，甚至被认为过度模仿前作。

然而，随着时间的推移，玩家与评论界开始重新审视这部作品，惊觉其内容宛如一则“令人不寒而栗的预言”。游戏中描绘的那个被社交媒体裹挟、信息过载泛滥、以及由人工智能（AI）在幕后操纵社会结构的未来，如今已在很大程度上成为了现实。

针对《合金装备 2》中展现的 AI 控制力逐渐渗透现实世界这一现象，小岛秀夫在《连线》杂志的最新采访中做出了深度回应。

当被问及是否预见到了这一时代的来临，小岛解释称，该作的真正主题是“数字社会”。

在数字社会中，一切都被保存下来。这不仅仅关于 AI，而是关于交织的数字数据如何产生了自主意志。当所有人时刻互联并即时交换意见时，生活将发生怎样的巨变？

对于这种现状，他给出了一个发人深省的结论：“我并未预言它，这只是一个我不愿看到的未来。”这表明该作的初衷更倾向于一种对技术失控的警示，而非单纯的技术预测。

科技媒体 Wccftech 指出，尽管小岛秀夫表现得十分谦虚，但外界普遍认为他具备某种敏锐的“先知”特质，其另一部代表作《死亡搁浅》（Death Stranding）便是一个有力佐证。

该游戏在发售仅数月后，全球便爆发了新冠疫情，游戏中关于“社交隔离”、“派送员成为英雄”以及“分裂的世界”等核心主题，竟与随后的现实世界惊人地重合。这种巧合不仅强化了玩家对其叙事深度的认可，也让人们对他作品中蕴含的社会洞察力更加敬畏。

小岛秀夫目前正投身于两项极具挑战性的新项目。一项是被称为“实验性恐怖项目”的《OD》，该项目因过于前卫，连小岛本人都坦言“不知道是否会成功”；另一项则是回归其招牌“谍战动作”类型的《Physint》，目前仍处于早期概念阶段。