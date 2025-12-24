《JMIR 严肃游戏（JMIR Serious Games）》期刊发布的一项新研究指出，《超级马力欧兄弟》《耀西》等热门电子游戏或能为年轻人带来显著的情绪益处。这项题为《<超级马力欧兄弟>与<耀西>游戏唤起的童真喜悦感及其降低年轻人倦怠风险的作用——一项混合方法深度横断面研究》的成果显示，这类轻松怀旧的游戏能够激发玩家的童真喜悦感，进而提升整体幸福感，最终降低倦怠风险。

研究团队通过对大学生群体开展深度访谈与问卷调查，探究此类游戏引发情感共鸣的方式与原因。受访学生表示，《超级马力欧兄弟》和《耀西》能让人心情愉悦，唤起无忧无虑的童年回忆。许多人提到，这些游戏能让他们暂时摆脱学业压力、持续的数字信息干扰，以及笼罩当代年轻人的“始终在线”文化，带来难得的放松时刻。

问卷调查进一步验证了上述结论：在游戏过程中感受到更强童真喜悦感的受访者，其整体幸福感评分更高；而幸福感较强的玩家，倦怠风险明显更低。此外，分析结果表明，幸福感并非只是促成“童真喜悦感与倦怠缓解”关联的因素，而是完全解释了这一关联。本质而言，这类游戏催生的愉悦感会触发连锁反应，助力提升玩家的情绪健康水平。

这项由伦敦帝国理工学院与九州产业大学的研究人员主导的研究，首次证实童真喜悦感是连接日常游戏行为与心理健康的关键心理路径。研究认为，设计精良的怀旧游戏可作为易获取、低压力的数字化“微型放松空间”，为人们提供情绪重置的契机。对于渴望获得真正身心疗愈的大学生而言，《超级马力欧兄弟》与《耀西》这类游戏堪称便捷的“疗愈入口”。

该研究作者安德烈亚斯·B·艾辛格表示：“这项研究表明，缓解年轻人倦怠问题的路径，不仅在于传统的健康干预手段，也在于重拾纯粹的快乐。《超级马力欧兄弟》《耀西》这类游戏，或许能有效对抗倦怠状态下常见的愤世嫉俗心态与身心疲惫感。”

能够唤起童真喜悦感的游戏，在心理健康干预领域或具备尚未被发掘的潜力。对于身处高压环境、闲暇时间有限的年轻人来说，日常游戏行为或许正以一种此前被忽视的方式，悄然增强着他们的心理韧性。

题图经由 AI 生成