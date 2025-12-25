你上次试图坚持使用一款记账 App 是什么时候？现在还在坚持记录吗？

实话说，记账真正难的，不是算错账，而是坚持下去。很多年轻人放弃，是因为现有工具太繁琐：需要在支付和购物 App 之间来回切换，手动录入每笔消费与类别，本身就耗费时间和耐心。

商汤科技的“咔皮记账”就试图用 AI 原生财务 Agent 的思路来打破这一僵局。它不再是单纯地在软件里挂载一个“聊天窗口”，而是通过“记账”与“财务分析建议”的深度融合，号称能为年轻人提供一种更具“松弛感”的财务管理体验。

咔皮记账的核心亮点在于“自动记账”功能。不同于以往的手动录入，用户在微信、支付宝的支付结果页或是订单详情页，只需截图即可自动记录支出，AI 会智能识别其中的金额并完成消费分类。例如，用完支付宝后只需一张截图，系统便能自动记录下“外卖 ¥23”。

为了让操作路径缩到最短，咔皮记账支持多种快捷指令触发。iOS 用户可以双击手机背面，安卓用户则可以通过悬浮球或快捷栏稍作停留，无需切换 App 就能直接识别当前屏幕上的账单内容。

对于不方便打字的情况，语音记账成为了补充。用户甚至不用打开 App，直接说出“早餐花了 12 块”或“抢演唱会门票 480 元”，系统就能自动提取关键信息并将其归入对应的“早餐”或“娱乐消费”类目中。

除了高效记录，咔皮记账还内置了多账本管理、预算设置以及深度的 AI 消费分析功能。咔皮记账产品负责人张洋认为，传统的记账软件大多止步于提供饼图和柱状图，而真正的 AI 财务 Agent 应该给出更具个性化的省钱建议和财务规划。

在技术底层，这款产品依托于商汤“日日新（SenseNova）”多模态大模型。为了应对线下消费小票常见的褶皱、阴影和字迹模糊问题，研发团队进行了专项优化，利用 GAN （生成对抗网络）算法去除阴影、超分辨率模型增强细节，甚至能通过“单价×数量”的逻辑验证来反推模糊的金额。

如果 OCR （光学字符识别）识别出了残缺的字符，大模型还会根据常识进行语义模糊匹配。例如将“麦当*薯*”自动修正为“麦当劳薯条”，能在一定程度上确保数据准确性。

在商汤的“个人生活智能化”版图中，咔皮记账扮演着帮助用户养成更好消费习惯的“AI 财务助手”角色。张洋表示，随着 AI 应用在 C 端的爆发，记账能力正在成为手机厂商和科技巨头关注的刚需场景。动点科技了解到，咔皮记账后续还计划接入理财建议、信贷规划等更多金融服务，进一步完善用户的财务管理闭环。

针对用户最敏感的隐私问题，商汤采用了符合国家和行业标准的加密技术手段，确保私密的财务数据在端云协同中得到妥善保护。

如果你也有记账需求，但在以往的数次尝试中却没能坚持下来，不妨有空试试这款 App。

题图经由 AI 辅助生成