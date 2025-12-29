“AI 教父”杰弗里·辛顿警告称，AI 在 2026 年将对大量工作岗位产生实质性冲击。

在接受 CNN《国情咨文》（State of the Union）节目采访时，辛顿表示，AI 的能力提升速度极快，2026 年将具备取代大量工作的现实条件。“AI 会变得更强，现在已经非常强了。比方说，AI 已经能够取代呼叫中心的工作，接下来还会扩展到更多领域。”

辛顿指出，白领岗位正面临越来越明显的风险。“几乎每七个月，AI 就能胜任任务时长翻倍的工作。当前的 AI 已经从只能处理短暂的编程任务，进化到能够完成持续一小时的完整项目。再过几年，AI 将能够承担持续数月的软件工程项目，到那时，人力需求将大幅减少。”

在辛顿看来，这一变化可与工业革命相提并论。工业革命削弱了体力在工作中的重要性，而 AI 可能对人类智力产生类似影响。AI 的发展速度超过了预期，尤其是在推理和欺骗能力方面。“如果 AI 认为你要摆脱它，它就会制定欺骗你的计划，确保自己不被摆脱。”

多位经济学家已经预测，2026 年可能出现一种“无就业增长的繁荣”，企业依靠 AI 提升效率，却不相应增加员工数量。

毕马威首席经济学家黛安·斯旺克指出，经济增长与就业增长正在脱钩。企业在此前招聘过度后，正通过“自然减员”和“裁员”来重新平衡用工规模。

不过，AI 并不一定只会减少岗位。咨询公司 Teneo 的调查显示，多数企业预计，AI 将在 2026 年带动入门级岗位招聘，同时也会增加高级管理职位。

调查结果显示，工程技术和 AI 相关岗位的招聘正在增加，而随着日常任务被自动化，许多原有岗位正在被重新定义。

Teneo 全球 AI 负责人瑞安·考克斯表示：“AI 并不是在消灭劳动力，而是在重塑劳动力结构。”

题图经由 AI 生成