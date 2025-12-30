据《晚点LatePost》独家报道，Meta已达成协议，拟以数十亿美元收购AI应用Manus的母公司“蝴蝶效应”。这是Meta成立以来金额第三大的收购案，规模仅次于对WhatsApp和Scale AI的收购。

据介绍，Manus是蝴蝶效应公司于2025年3月推出的通用Agent(智能体)产品，具备调度不同工具以解决复杂任务的能力。资料显示，该公司成立于2022年，创始人肖弘曾开发过浏览器AI插件Monica并实现盈利。据报道，Manus在2025年12月中旬宣布年度经常性收入(ARR)已突破1亿美元。

报道称，在Meta介入前，Manus正以20亿美元的估值进行新一轮融资。收购谈判在十余天内迅速完成，最终Meta以优厚条件达成交易。收购完成后，蝴蝶效应将保持独立运作，创始人肖弘将出任Meta副总裁。

Meta创始人扎克伯格此前曾在公开信中强调“超级智能”的战略意义，旨在赋予用户更强大的行动力。市场分析认为，此次并购是该愿景的重要组成部分。公开信息显示，蝴蝶效应此前共完成4轮融资，投资方包括Benchmark Capital、红杉中国、腾讯及真格基金等。

截至目前，交易的具体交割时间及最终金额尚未由Meta官方正式公布。