据 Business Insider 报道，TikTok 已取代其他社交媒体竞争对手，成为美国年轻人获取新闻的首选平台。

皮尤研究中心的最新调查数据显示，TikTok 目前是美国 18 至 29 岁人群中最受欢迎的新闻类社交应用。该应用超越了 2024 年的两大首选平台——YouTube 和 Instagram。

2025 年的调查结果显示，43% 的年轻人表示会定期从 TikTok 获取新闻，而选择 YouTube 和 Facebook 的比例均为 41%，Instagram 的这一比例为 40%，社交平台 X 和 Reddit 则分别为 21% 和 18%。

皮尤的调查指出，在 18 至 29 岁群体的新闻获取渠道中，社交媒体的占比远超其他形式。该年龄段中 76% 的人表示经常或偶尔通过社交媒体看新闻，相比之下，通过新闻网站和电子邮件新闻简报获取新闻的比例分别为 60% 和 28%。

在参与皮尤调查的年轻人中，半数受访者表示对社交媒体的新闻内容抱有一定程度或高度的信任，这一信任度与他们对全国性新闻机构信息的信任度基本持平。

TikTok 作为新闻获取主渠道的热度正快速攀升。2023 年，仅有 32% 的受访者表示会定期通过这款视频应用看新闻。

需要注意的是，在 TikTok 上看新闻，并不等同于收看《华盛顿邮报》或全国广播公司新闻频道这类传统媒体发布的视频内容。年轻人同样将新闻网红的评论内容，以及与时事相关的用户原创视频（例如来自战区或抗议现场的实拍内容）视作新闻。

一批独立新闻网红应运而生，专注于时事报道，其中就包括菲利普·德弗朗科、以及以“桌下新闻”账号闻名的创作者维特斯·“V”·斯佩哈尔。

包括美国国家公共电台《金钱星球》栏目在内的部分专业新闻机构，也开始采用类似的运营模式——将视频内容的核心聚焦于特定创作者，借此增强与受众间的信任联结。Business Insider 的采访显示，Z 世代社交媒体用户更青睐那些能够以更真实、更接地气的方式传递信息的新闻创作者。

除新闻评论领域外，近几个月来，社交媒体创作者和播客主在新闻采集环节也扮演着愈发重要的角色。政界人士及政府机构正转向播客等形式触达民众；在去年的民主党和共和党全国代表大会上，内容创作者的身影随处可见。2025 年，已有不少独立创作者申请出席白宫新闻发布会。

TikTok 已在应用内推出多项新闻相关功能，例如允许媒体发布者在视频中添加文章链接，以及一款名为“脚注”、类似“社区备注”模式的事实核查工具。据其官网介绍，TikTok 还与“全球 130 多个市场的独立事实核查机构展开合作，对平台内容的真实性进行核验”。

题图经由 AI 生成