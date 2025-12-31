前索尼互动娱乐全球工作室主席肖恩·雷登（Shawn Layden）近日提出一项颠覆性构想，建议游戏行业效仿 VHS、DVD 和蓝光光盘的模式，通过建立一个产业联盟来打造“统一游戏格式”。

肖恩·雷登是全球游戏行业的资深高管，在索尼互动娱乐（SIE）拥有超过 30 年的职业生涯，于 2019 年离职，于 2022 年加入腾讯游戏担任战略顾问，协助其深化全球业务。

在接受 YouTube 博主 Naomi Kyle 采访时，他明确指出，尽管游戏产业号称拥有数亿用户和高达 2500 亿美元的市场规模，但核心主机玩家的装机量在过去几个世代里始终未能突破约 2.5 亿台的上限。雷登认为，行业正被困于一个无形的“封闭困局”（containment field）中，亟需找到破局之道。

为了论证自己的观点，雷登援引了索尼 Betamax 录像带格式败给 VHS 的历史。他分析，Betamax 失败的唯一原因在于索尼坚守其专利，未能像 VHS 那样广泛授权给多家制造商。

相反，CD、DVD 以及蓝光等成功的影音格式，都是通过建立产业联盟（consortium），将统一的技术标准授权给所有厂商，从而实现了市场的普及。在这种模式下，制造商们不再争夺格式标准，而是围绕硬件设备本身的性能与特色（如不同的“花哨功能”）进行竞争。

基于上述成功案例，雷登提议游戏行业也应建立一个类似的联盟，共同打造一种统一的游戏格式。他设想，这种格式或许可以基于 PC 架构（例如 Linux 内核）开发，然后通过授权计划，允许不同公司制造能够运行该格式下所有游戏的硬件设备。

这种统一游戏格式指一种跨越不同品牌硬件的游戏软件标准。在这种模式下，所有游戏都遵循同一套开发规范，使得它们可以在任何一家获得授权的制造商生产的游戏设备上运行，类似于任何品牌的 DVD 播放机都能播放所有正版 DVD 光盘。

如此一来，玩家无需再为特定游戏购买特定主机，行业才能真正触及那些对游戏感兴趣但不想被单一平台捆绑的潜在用户，实现用户规模的量级增长。

Wccftech 认为，雷登的这一愿景与微软近年来力推的“无处不玩游戏”战略不谋而合。微软正努力将其游戏服务扩展到 PC、云端乃至竞争对手的平台。同时，索尼自身也已开始逐步将其第一方游戏移植到 PC 平台，甚至像《地狱潜兵 2》这样的作品也登陆了 Xbox。

在三大主机厂商中，目前只有任天堂仍在坚守完全封闭的硬件与软件生态系统，该媒体认为虽然雷登的提议在短期内实现难度极大，但它无疑为思考游戏产业的未来发展方向提供了一个值得探讨的视角。