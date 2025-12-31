TCL 推出了他们对“无干扰笔记与阅读设备”的诠释。然而，与支持手写的彩色墨水屏亚马逊 Scribe 不同的是，它并未采用电子墨水（E Ink）技术。TCL Note A1 NXTPAPER 是该公司最新的 NXTPAPER 系列设备，采用了 TCL 定制的类纸质 LCD 屏幕，这种屏幕在提供类似电子墨水特性的同时，避开了后者的部分局限性。

TCL 表示，Note A1 搭载的 11.5 英寸彩色 “NXTPAPER Pure” 显示屏拥有 2200 x 1440 的分辨率和 120Hz 的高刷新率。这意味着与 reMarkable Paper Pro 等设备所使用的彩色电子墨水屏相比，它的显示效果会更清晰，交互手感也会更加流畅。该平板支持 TCL 的 T-Pen Pro 手写笔，方便用户进行笔记和绘画，同时还内置了 8 个麦克风，专门用于音频录制和实时转录。此外，Note A1 还配备了 1300 万像素摄像头（用于扫描文档）、8000mAh 大电池以及 256GB 存储空间，并支持 Google Drive、OneDrive 等云服务。

与 TCL 过去推出的 NXTPAPER 平板不同，Note A1 并不以多媒体娱乐为核心，而是一款生产力工具。尽管 TCL 提到该设备运行 Android 系统，但尚未透露其是否支持访问 Google Play 商店。目前公布的所有功能都集中在笔记记录，以及利用 AI 来处理和整理书写内容上。此外，该设备还将支持实时翻译和“手写美化”等一系列 AI 驱动的功能。

虽然在笔记设备领域可能永远不会出现一个所谓的“完美折衷（Goldilocks）”版本，但 Note A1 NXTPAPER 凭借屏幕与麦克风阵列的组合，使其成为了 Boox（文石）等电子墨水平板的一个极具吸引力（尽管功能有一定局限）的替代方案。

TCL Note A1 NXTPAPER 现已开启 Kickstarter 众筹（提供额外赠品和折扣），并计划于 2 月底正式开售，售价为 549 美元（约 3840 元）。