据悉，Pebble创始人Eric Migicovsky成立的新公司Core Devices近日预发布了新款智能手表Pebble Round 2。

据了解，这是Pebble品牌旗下经典的圆形表盘产品Time Round在发布十余年后迎来的首款续作。该产品目前已开启预售，定价199美元，预计将于今年5月发货。

此次发布的Pebble Round 2延续了Time Round独特的圆形外观，但在硬件规格上进行了调整。新机采用1.3英寸彩色电子纸(e-paper)触控显示屏，分辨率为260×260。相比前代，新款产品改进了屏幕边框较宽的设计，实现屏幕对表盘的全面覆盖，并将续航时间从初代Time Round的约两天提升至两周。

功能方面，该设备兼容iOS和Android系统，内置双麦克风以支持语音输入及与AI代理对话。Android端目前支持通过语音回复信息，iOS端的该功能预计将在欧盟地区上线。Core Devices在公告中表示，虽然设备内置加速度计和磁力计，支持计步和睡眠监测，但其并非为专业运动或健身设计。

外观上，Pebble Round 2保留了纤薄的不锈钢机身设计，提供黑色、银色和玫瑰金三种配色。表带采用快拆设计，其中玫瑰金款适配14mm表带，黑色款适配20mm，银色款则提供两种尺寸选择。

作为背景，此前，Eric Migicovsky从Google处购回Pebble商标，并将Core 2 Duo和Core Time 2等产品正式更名为Pebble系列。