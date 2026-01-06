动点出海获悉，总部位于新加坡的超大规模数据中心平台DayOne Data Centers已宣布签署最终协议，完成超过20亿美元的C轮股权融资。

据悉，本轮融资由现有投资者Coatue领投，印尼主权财富基金（INA）以及来自美国、欧洲和亚太地区的多家机构跟投。DayOne透露，本轮融资的定价较上一轮溢价100%。

据了解，在此之前，该平台已在2024年的A轮和B轮融资中累计筹集了19亿美元，并于2025年获得了高达10亿欧元的夹层债务融资。

针对本轮融资的用途，DayOne表示，资金将重点用于加速其欧洲和亚太市场的扩张。在欧洲，重点推进芬兰拉赫蒂（Lahti）和科沃拉（Kouvola）园区的建设。在亚太地区，资金将支持其在“新柔廖”三角区（新加坡-柔佛-巴淡岛）以及泰国、日本和香港市场的布局，以快速交付具备AI就绪能力的基础设施。

DayOne主要从事超大规模数据中心的开发与运营。针对AI算力需求激增的现状，该公司的设施主要采用高功率密度和支持液冷技术的设计方案，并配备预制化模块以缩短交付周期。在能源供应上，其方案侧重于可再生能源与低碳电力的接入。

据DayOne披露，目前其已锁定的客户合约容量约为1GW。

投资方印尼投资局（INA）表示，继2023年在印尼成立合资企业后，此次C轮投资深化了双方在全球平台层面的合作，也反映了机构对数字基础设施作为长期经济竞争力关键推动力的信心。

Coatue方面则指出，随着全球对AI和云基础设施需求的加速，DayOne在亚太和欧洲的扩张速度超出了预期，能够满足市场对大规模算力设施的交付要求。