在遭到《卫报》调查后，谷歌针对部分健康相关查询移除了“AI 概览”。

此前，这项调查发现，谷歌 AI 系统在处理某些健康问题时提供了误导性的信息。例如，当用户询问“正常的肝脏血液检测范围”时，谷歌显示的数字并未考虑国籍、性别、种族或年龄等因素，或导致用户误认为自己的检测结果正常。

报道提到，在“正常的肝脏血液检测范围”和“正常的肝功能检测范围”的查询中，谷歌已经移除了 AI 概览。然而，在“lft 参考范围”或“lft 测试参考范围”等类似的查询中，仍会生成 AI 摘要。

谷歌发言人称，公司不对单个搜索结果的移除发表评论，不过将进行更广泛的改进。发言人还提到，谷歌的内部临床团队对《卫报》提出的查询进行了审查，并表示在许多情况下，信息本身“并非不准确”，且有高质量网站的支持。

在刚刚过去的 2025 年，谷歌带来了增强的概览和专门的健康 AI 模型等一系列新功能，旨在改善谷歌搜索在医疗健康领域的应用。

英国肝脏信托基金的传播与政策总监范妮莎·赫比奇在接受采访时表示，移除 AI 概览是“好消息”。“我们更大的关注点是，谷歌只是针对某一搜索结果做了微调，这项功能可以简单地一关了之，但 AI 概览在健康领域的更大问题还没有解决。”