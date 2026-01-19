科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2026.01.12-2026.01.18）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：泰国物流独角兽Flash Group宣布将于月底关闭马来西亚业务；智元机器人海外首家体验馆落地雪兰莪州；针对马斯克旗下Grok AI的合规问题，马来西亚宣布起诉X平台，菲律宾屏蔽其网页端，印尼则提出恢复访问的合规条件。此外，VinFast公布了去年本土交付量，泰国批准总额960亿泰铢的数据中心投资项目。

初创公司方面，本周记录了医疗科技公司Zeya Health、机器人自动化编排服务商Botsync的融资动向，涉及金额在50万至数百万美元之间。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

动向

泰国独角兽Flash Group将关闭马来西亚快递业务：泰国物流独角兽Flash Group近日宣布，将于1月31日正式停止在马来西亚的快递服务，结束在该国为期三年的运营。公司声明表示，此举是经过全面战略评估后的业务调整，旨在集中资源深耕泰国和菲律宾等核心市场，以确保持续和高效的运营。

智元机器人首家海外机器人体验馆落地大马：据悉，当地时间1月13日 ，智元机器人海外首家机器人体验馆在马来西亚正式开业。据介绍，这座体验馆位于马来西 亚雪兰莪州莎阿南i-City内。声明称，该馆是马来西亚第一个AI机器人体验馆，也是智元在海外的首家体验馆。

马来西亚将对X平台采取法律行动：马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）近期宣布，将对X平台及其AI子公司xAI发起法律程序，原因是其生成式AI工具Grok未能有效管控非自愿合成图像等违规内容。MCMC表示，此前已向平台发出整改通知要求移除相关有害信息，但X方面未采取实质行动。

若满足合规要求，印尼将恢复Grok AI访问权限：印尼通讯与数字部（Komdigi）日前表示，政府并未永久封禁X平台旗下的Grok AI，只要平台方满足特定的合规条件，即可恢复服务。据悉，这些前置条件包括：调整算法以防止生成非自愿Deepfake内容、强化内容审核机制以及落实当地电子系统运营商（PSE）的注册义务。监管部门透露，X平台方已在沟通中表达了改进意愿并承诺提交书面技术整改方案。官方强调，一旦平台在算法合规与安全性上达到印尼法律标准，将立刻解除封锁。

VinFast25年越南本土交付超17.5万辆：VinFast宣布，其在越南市场的电动汽车25年交付量达到175099辆，创下该国汽车市场年度交付新纪录。公司表示，这一年度销量几乎是此前外国汽车制造商在越南最高年度交付记录的两倍。此外，截至目前，VinFast已在越南部署了超过15万个充电端口。

菲律宾屏蔽Grok网页端访问：菲律宾网络犯罪调查与协调中心（CICC）证实，已下令互联网服务提供商屏蔽Grok AI的网页端访问，旨在遏制其生成违规内容的风险。CICC官员指出，目前的屏蔽措施仅限于网页端，用户仍可通过X应用程序使用该服务，这构成了主要的监管技术挑战。为此，菲律宾政府计划与X平台代表展开直接对话，寻求更全面的合规解决方案。

趋势

报告：越南电商2025年GMV达163亿美元：数据分析机构Metric.vn发布的报告显示，2025年，越南四大主要电商平台总交易额（GMV）同比增长34.8%至429万亿越南盾（约163亿美元）。数据显示，市场呈现高度集中的双寡头格局，Shopee以56%的市场份额居首，TikTok Shop以41.3%紧随其后，两者合计占据了超过97%的市场份额，而Lazada和Tiki合计仅占3%。

再过一年，你遇到的新加坡客服可能多是AI：Salesforce在近期发布的数据报告中指出，人工智能预计将在2027年处理新加坡超过四成的客户服务案例。根据这份涵盖全球6500名服务专家的调查，AI在新加坡服务领导者的优先级列表中已从一年前的第9位跃升至第3位。

960亿泰铢加码泰国数据中心，但全球产能建设竞赛可能才刚开始：据悉，泰国投资委员会（BOI）在本周正式批准了七个大型数据中心项目，总投资额超过960亿泰铢（约213亿元人民币）。此举被视为泰国持续加码区域数字基础设施布局的一部分。

初创公司

Zeya Health

Zeya Health是新加坡一家医疗科技公司，开发了能无缝接入现有系统的“AI前台”，用于自动化处理预约与跟进等行政任务。其技术支持48小时内极速上线，能在不干扰原有操作习惯的前提下实现快速部署。

商业化方面，自去年8月以来，公司落地诊所数量增长超20倍，保持月环比2倍增速，覆盖理疗、初级保健及医美等领域。

公司近期宣布完成57.5万美元的Pre-Seed轮融资，投资方包括Antler及部分战略天使人。本轮资金将用于产品迭代及加速在亚太地区私立医疗机构的部署。

Botsync

Botsync是一家新加坡机器人自动化公司，定位为“供应商无关”的自动化编排服务商。公司通过核心平台SyncOS集成多品牌机器人车队，并结合MAG系列自主移动机器人（AMR），利用AI分析能力解决跨系统兼容与复杂场景下的自动化协作问题。

商业化方面，受快消及汽车等行业需求推动，公司营收同比增长230%，生产行程增长240%（累计突破100万次）。客户涵盖福特、雀巢及可口可乐等巨头。市场端，已进入澳洲与南非，正通过合作伙伴切入美国市场，并深化东南亚与印度布局。

公司日前宣布获得SGInnovate的额外注资（属于A轮融资扩展）。本轮资金将用于加速研发与扩大部署规模，重点在于深化SyncOS平台的AI分析能力及提升硬件产品在复杂环境下的处理效率。