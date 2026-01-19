韩国民众如今每月在人工智能订阅服务上的支出已超过 Netflix。

据研究机构 Hankyung Aicel 统计，2025 年 12 月，韩国消费者在包括 ChatGPT 和 Gemini 在内的 7 款 AI 服务上的付费金额预计达到 803 亿韩元。这一数字超过了 Netflix 2024 年在韩国市场 750 亿韩元的月均订阅收入。但需要注意的是，AI 服务的付费数据包含企业端支出，而 Netflix 仅面向个人消费者提供服务。

韩国 AI 服务的信用卡交易笔数从 2024 年 1 月的 5.2 万笔激增至 2025 年 12 月的 16.66 亿笔。其中，个人用户平均单月付费 3.47 万韩元，企业用户平均单月付费 10.74 万韩元。在市场份额方面，ChatGPT 以 71.5% 的付费占比遥遥领先，其次是 Gemini（11.0%）和 Claude（10.7%）。Hankyung Aicel 首席执行官 Kim Hyung-min 表示，韩国订阅经济市场持续扩张，生成式 AI 正逐渐成为一类常态化的订阅产品。

据 Netflix 披露的数据，其在亚太地区的单用户月均订阅收入约为 7 美元，而在美加地区这一数字高达 17 美元。

