生成式AI还会一直火到什么时候？

相比于谁来回答这个问题，随着这场浪潮而兴起的企业可能更需要面对答案。当狂热的技术泡沫逐渐消散，当基础模型的能力不再是稀缺资源，那些曾借势起飞的AI应用层企业，终究要从“风口红利”回归“商业本质”的考验——而Jasper AI的五年征程，正是这场考验中的一个样本。

它踩着GPT-3的技术东风，用18个月完成从零到15亿美元估值的神话，成为AI应用层的独角兽；却在ChatGPT掀起的颠覆浪潮中遭遇营收腰斩的重创，一夜之间从巅峰跌落。如今，Jasper又在企业级市场的深水区艰难转型，试图挣脱“中间层”的天然困境。这家公司的起起落落，早已超越了单纯的商业案例。而在这段跌宕故事里，Jasper用自身的试错与求索，悄悄给出了一份回应：什么是技术驱动型企业的机遇。以及，什么又是它逃不开的宿命。

技术红利下的爆发神话

Jasper的诞生，始于一次绝境中的自救。2020年，创始团队此前打造的营销工具Proof增长停滞、现金流告急，裁员一半的困境迫使他们重新寻找破局之路。恰逢OpenAI发布GPT-3内测API，这个在当时被多数人视为“技术玩具”的工具，被团队敏锐捕捉到营销文案生成领域的巨大潜力——营销人员对高质量转化文案的刚性需求，与传统创作过程的繁琐昂贵形成尖锐矛盾，而GPT-3的出现，恰好提供了破解这一难题的钥匙。

2021年1月，Conversion.ai正式上线，它摒弃了AI写诗、聊天等泛化尝试，精准聚焦“高转化率广告文案生成”这一细分场景。对中小企业主、自由职业者而言，这款工具就像一位无需薪资的初级文案，输入关键词便能生成数十条符合AIDA营销模型的文案变体，极大降低了创作门槛。产品发布首月便凭借口碑实现病毒式增长，2021年底年度经常性收入（ARR）飙升至近4500万美元，创造了SaaS行业罕见的增长速度。

品牌更名则成为了它加速扩张的催化剂。2021年中，Conversion.ai更名为Jarvis，用户社区更是一度形成“Jarvis Nation”文化。后续，即便因商标问题收到迪士尼律师函，团队也以坦诚沟通的方式顺利更名Jasper，有数据指出，21年底，Jasper已经积累了超过35万名用户。2022年10月，Jasper完成1.25亿美元A轮融资，估值冲至15亿美元，手握超7万付费客户，ARR攀升至7500万美元，年增长率接近100%，以此站在了AI应用层的前沿。

成也GPT，危也GPT

不过，随着时间来到2022年，当年11月30日，ChatGPT的发布也为Jasper刻下了命运的分水岭。在此之前，Jasper的核心竞争力源于“便捷性”与“提示词工程封装”——大多数用户无法直接调用GPT-3 API，也不懂得编写复杂提示词，而Jasper通过友好UI和内置的多个营销模板，解决了AI应用“最后一公里”的落地问题。但ChatGPT的横空出世，让这种“中间商”模式瞬间失去价值。

免费且灵活的ChatGPT，对Jasper形成了降维打击。从价格上看，Jasper的Boss Mode套餐（现已调整至Pro套餐）月费59美元以上，而ChatGPT初期免费、Plus版仅需20美元/月；从交互体验上，对话式交互远比“模板式填空”更直观；从内容质量上，两者底层调用的都是OpenAI模型，差距微乎其微。市场的反应立竿见影：Jasper的月访问量从2023年3月的870万峰值持续下滑，2025年初稳定在420万；2024年营收暴跌至3500万-5500万美元，较2023年的1.2亿美元高点近乎腰斩，降幅超50%。

危机之下，Jasper被迫开启“瘦身”模式。2023年7月，首轮大规模裁员启动，创始人兼CEO Dave Rogenmoser在内部备忘录中明确表示，公司将放弃易流失的个人用户与中小企业市场，全面转向中大型企业客户。同年下半年，公司内部股票估值下调20%，承认15亿美元的估值已脱离实际业务支撑。

但这一剧本也在之后迎来转折。2023年9月，Jasper领导层交接之际，拥有Dropbox和VMware企业级软件经验的Timothy Young接任CEO，而这把Jasper从“0到1”的创业剧本，推向了“1到100”的阶段。

从“套壳工具”到“企业级营销操作系统”

为了摆脱“GPT套壳”的标签，Jasper陆续启动了一系列战略转型，核心目标是构建垂直领域的深度护城河，从单一写作工具升级为“企业级营销操作系统”。这场转型的核心，是围绕企业客户的核心痛点，重构产品能力与业务边界。

这场突围的突破口围绕品牌首先展开。2023年4月，Jasper上线了名为Brand Voice的功能，支持企业上传品牌手册、历史文案、高管讲话等素材，借助向量数据库与检索增强生成（RAG）技术，提炼专属的语言风格与表达偏好。当企业员工生成内容时，系统会实时检索品牌知识库，确保每一篇推文、邮件或白皮书都符合“公司味”，这一功能解决了多团队协作下的内容风格统一问题，也是其区别于通用AI工具的关键之一。

安全与合规是企业级市场的另一道门槛。为此，Jasper的选择是，打造Jasper IQ中间层，一方面集成外部搜索数据和企业内部知识库进行事实核查，降低AI幻觉带来的风险；另一方面提供SOC 2 Type II合规认证、单点登录和数据隐私护盾，承诺不会将企业客户的数据用于训练通用模型，相较于部分面向C端的巨头AI工具，这一数据安全策略更贴合企业级客户的诉求。

模型层面，Jasper不再依赖单一供应商，转而搭建多模型聚合平台。按照不同任务类型匹配最优模型：文本创作对接Claude 3.5（均为当时取优选择，下同），逻辑推理与数据处理选用GPT-4或Google Gemini，图像生成则接入Stability AI或自研模型。这种模式既降低了单一模型合作的供应链风险，也能让客户无需自行对接多平台接口，直接用到适配不同场景的前沿模型能力。

最后，多模态能力的补齐也成为Jasper转型的重要一步。2024年2月，Jasper从财务困境中的Stability AI手中收购了AI图像处理平台Clipdrop。这家由谷歌前员工开发的工具，支持图片去背景、光影调整、高清放大等功能。通过此次收购，Jasper得以覆盖“文案撰写+配图制作+编辑修图”的营销全流程，业务范围也延伸至Canva、Adobe等工具的部分应用场景。与此同时，Clipdrop位于巴黎的团队并入Jasper，成为其欧洲研发中心，进一步补强了多模态技术团队的实力。

天然困境

然而，这些改变也并不意味着Jasper就能在之后一帆风顺。转型后的Jasper，并未摆脱其与生俱来的结构性困境——它从诞生起就处在“上下承压”的中间层，而这一层的天花板，从一开始就注定不高。

生成式AI领域的横向竞争中，巨头所具备的生态优势会是一切中小型选手的降维打击。无论是微软将Copilot直接植入Word、PPT和Outlook等办公软件，还是Google推出的将AI能力无缝嵌入用户高频使用场景的Gemini for Workspace，当用户能在熟悉的办公环境中直接调用AI生成内容，独立的应用层产品便失去了存在的必要性。Jasper强调的“营销专业性”，在巨头生态的流量碾压面前，始终面临“是否多余”的灵魂拷问。

纵向上，垂直竞品的场景分割进一步压缩市场份额。企业级AI营销领域已成战国时代：Writer聚焦金融、医疗等强监管行业，通过自研模型Palmyra实现数据物理隔离，构建了极高的合规壁垒；Copy.ai主打GTM自动化，凭借Zapier式的工作流，支持批量生成SEO文章和个性化邮件，在“以量取胜”的场景中极具杀伤力；Typeface深耕设计生态，依托与Adobe、Microsoft的深度集成，强化图像设计能力。各竞品精准切入细分场景，让Jasper的“营销操作系统”定位始终面临用户分流的压力。

也正因此，Jasper的财务数据也反映出了转型后的阵痛与希望并存的局面。2024年营收腰斩后，2025-2026年预测显示，随着高ACV（年均合同额）、低流失率的企业级客户占比提升，以及API业务的增长，Jasper的营收有望回升至8800万美元左右，在一定程度上折射出其从C端“快钱”到B端“慢钱”的转型。估值方面，一份来自今年初的二级市场交易显示，其股价较2025年3月低点上涨47.35%，隐含估值约19.5亿美元，但对应2024年3500万美元的营收，市销率高达59倍，远超SaaS行业7到10倍的平均水平。

回过头来不难发现，本质上，Jasper的困境是中间层企业的集体宿命：C端市场被通用AI工具直接吞噬，B端市场被巨头生态逐步渗透，而中间层企业永远要花额外的力气证明自己“不可替代”，这种天然的价值弱势，让其每一步转型都步履维艰。

是自动驾驶，还是驾驶辅助？

关于未来，Jasper在声明中指出了方向重点：将营销专属智能体套件（Jasper Agents）与新一代协作空间（Jasper Canvas）深度融合——其工作区支持团队高效协作，后台可运行优化、个性化、研究等细分营销智能体。智能体则将通过Jasper IQ调用品牌独特知识与语境，自主执行竞品追踪、关键词集群识别、低效内容标记等营销任务，助力团队实现规模化、高效率的营销活动规划与执行。或者用这个行业常用的话来说就是，最终兑现一人即团队的效率愿景。

这一愿景看似美好，但背后潜藏着不对称风险。一些观点认为，Jasper Agents+Canvas的核心价值在于营销场景的流程整合与智能体协同，而这种能力一旦被基础模型原生支持——比如OpenAI直接在ChatGPT中嵌入营销专属的多步骤任务执行功能，Jasper的差异化价值可能再次被挤压。更何况，Jasper Canvas这类中控层协作产品，天然更适合微软、Google这类拥有完整办公生态的平台型公司，它们能将AI工作流无缝嵌入用户高频使用的场景；而独立SaaS仅靠营销单一领域的流程整合，想要与巨头的生态优势抗衡，难度极大。

另一方面，量化也正在更加成为这里的关键词。Jasper的调研显示，仅49%的营销人员能衡量AI的投资回报率。为此，公司正在开发深度分析归因功能，试图打通“内容生成-商业结果”的闭环，让客户清晰看到AI生成内容带来的销售线索和实际价值，从而支撑高昂的订阅费用。这一举措直击企业级客户的核心诉求，也是从“功能交付”到“价值交付”的关键跨越，但问题在于，若AI生成内容与商业结果之间的关联始终存在模糊地带，这种量化能力能否真正成为不可替代的壁垒，尚未可知。

所以，Jasper最终会走向何方？

目前，这条路的前方依然不甚明朗，并且也正随着巨头的夹击和资本耐心的褪去变得更加模糊。一方面，凭借高质量的企业客户数据和营销垂直领域的专业知识，它可能被Salesforce、Adobe、HubSpot等需要补充内容营销能力的企业纳入麾下，或被埃森哲等咨询公司收购以强化服务能力。另一方面，若能成功证明自身效率价值，营收重新回到2亿美元以上的增长轨道，Jasper也有可能作为“小而美”的垂直SaaS龙头独立上市，在巨头环伺的市场中占据一席之地。但无论哪种结局，Jasper都难以摆脱中间层企业被生态裹挟的命运。

结语

回过头来，Jasper通过自身的沉浮映射了AI SaaS应用的一些底层逻辑：技术红利是最脆弱的护城河，真正的竞争力从不是单纯的技术接入，而是对行业场景的深度理解、对客户需求的精准把握，以及将技术转化为不可替代的商业价值。

但这条赛道也远未到终点，结构性难题仍在考验着其中的每一家企业。如果ROI真能量化，为何仅近部分营销人员（按照Jasper的说法为49%）能做到？如果智能体协同模式是未来，拥有生态优势的巨头为何不直接下场收割？如果品牌资产是护城河，它能抵御基础模型再升级带来的价值稀释吗？···这些悬而未决的问题，正是AI应用下一轮的核心命题。

故事还在继续。有人借技术红利快速起跑却中途失速，有人在巨头围剿中艰难突围仍面临规则重定义。但AI应用的竞争从不只是在于谁跑得更快，也会更在于谁能在变化中守住不可替代的位置。

封面来源：改编自Jasper官网图片素材