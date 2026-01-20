资金规模： 4.91亿美元（17笔交易），同比-4.02%，环比+49.7%。

轮次分布： 晚期占比73.3%，早期占比18.7%，种子轮占比8.0%。

地域分布： 新加坡4.91亿美元（占比近100%），胡志明市及马尼拉大都会区金额未披露。

退出情况： 3起并购，1起IPO。

根据市场情报平台Tracxn发布的东南亚月度融资追踪报告，去年12月，该地区创投市场迎来显著反弹，总资本部署达到4.91亿美元（涉及17笔融资）。

报告指出，这一数据较11月的3.28亿美元环比增加49.7%。尽管与24年同期相比仍有4.02%的微幅下滑，但显示出年底资金投放节奏的明显加快。

从资金流向结构来看，12月市场呈现出鲜明的“避险与集中”特征，资金大举流向成熟期企业。与11月早期项目活跃的局面不同，12月后期阶段融资占据了绝对主导地位，贡献了总金额的73.3%即3.6亿美元。相比之下，早期阶段融资仅占18.7%约9206万美元，种子轮融资则进一步压缩至8.0%（约3900万美元）。

这一结构性变化的背后，是独角兽Airwallex的巨额融资在起关键支撑作用。该公司单笔斩获3.3亿美元，独自占据了当月全地区融资总额的67%以上。

除Airwallex外，其余头部交易主要集中在金融科技与企业服务领域，包括Galatek、Validus和Olea各获得的3000万美元融资，以及MetaComp的2200万美元融资。

在地缘分布上，新加坡作为东南亚创投聚焦地的地位在12月表现继续得到延续。数据显示，总部位于新加坡的初创企业几乎包揽了当月所有披露金额的融资项目，显示出区域后期流动性正高度向该城国集中。尽管胡志明市和马尼拉大都会区也有活跃的交易记录，但并未披露具体金额。

退出机制方面，12月市场保持了一定活跃度，共录得3起并购案，并出现了一起罕见的科技企业IPO，打破了11月零IPO的沉寂局面。

最后，投资方阵容在年底也展现出多元化趋势。除了Addition等全球头部VC重注Airwallex外，专注于私募股权投资的Diligent Capital Partners以及Plug and Play等区域孵化器也深度加入了当月的投资活动，分别参与了对TONIK（1200万美元）和Airwallex（3.3亿美元）的注资。

整体来看，报告分析认为，12月的数据激增主要受高价值后期轮次驱动，这也在一定程度上反映出在宏观环境不确定性下，资本正倾向于向确定性更高的成熟资产靠拢。