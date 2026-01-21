普华永道近期发布的一份调研报告表示，马来西亚企业在人工智能AI的商业化落地上面临严峻挑战。尽管尝试性应用广泛，但多数企业仍难以将技术实验转化为可衡量的财务回报，呈现出明显的“成熟度鸿沟”。

数据称，仅有23%的马来西亚CEO表示AI在过去12个月内推动了营收增长，17%实现了成本降低。相反，26%的受访者指出AI反而推高了企业的成本基数。这种“价值缺口”反映出当前的应用模式仍主要停留在自下而上的实验阶段——虽然建立了基础信心并提升了个人生产力，但尚未形成能重塑利润底线的企业级影响力。

在深度融合方面，马来西亚企业的步子依然谨慎。报告指出，不到五分之一的CEO表示AI已被大规模应用于需求生成19%、支持服务8%或战略制定8%等核心职能中。即便是被视为AI高地的新产品开发领域，应用率也仅为8%。

面对技术变现的瓶颈与信心走弱，马来西亚CEO展现出了强烈的跨界重塑意愿。调查显示，84%的受访者计划突破传统行业边界，重点瞄准零售22%、消费品服务16%及科技14%等邻近赛道。这种转型的决心体现在激进的交易意愿上：51%的马来西亚CEO计划在未来三年内进行至少一笔重大收购，这一比例远高于亚太地区28%和全球45%的平均水平。

然而，转型的背景是多重风险交织。仅有33%的马来西亚CEO对未来12个月的营收增长感到“非常有信心”，较去年出现双位数下滑。技能短缺35%已取代宏观经济，成为悬在CEO头顶的首要担忧，其次是网络风险与技术颠覆均为33%。不过，贸易关税并未构成主要威胁，70%的受访者预计关税对净利润率几乎没有影响。

整体来看，这份调研将2026年定义为企业转型的关键节点。随着战略重心从初期的“概念验证”强制转向“价值验证”，市场预计将加速分化：一小部分先行者开始兑现可衡量的财务回报，而对于大多数仍在试点中挣扎的企业而言，如何在多重危机交织的环境下，通过跨行业并购与业务重塑填补这一价值鸿沟，将成为其在未来一年维持生存能力的关键。