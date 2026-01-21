微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉表示，如果人工智能无法在现实世界中为用户带来明确价值，行业可能会失去公众支持。

纳德拉在瑞士达沃斯世界经济论坛上指出，在持续消耗大量资源的同时，如果 AI 技术迟迟无法证明自身的实用性，那么这类企业将面临风险。按照既定计划，微软 2026 年将继续在全球范围内为 AI 数据中心投入数百亿美元，其中包括美国密歇根州洛厄尔宪章镇的一处争议项目。

纳德拉在与贝莱德 CEO 拉里·芬克对话时表示，全球社会必须推动 AI 在实际层面改善个人、社区、国家和产业的结果，否则使用稀缺能源来支撑 AI 计算本身就缺乏合理性。他说，如果做不到这一点，社会很快就不再给予这种资源使用以“许可”。

纳德拉同时强调，如果 AI 不能在更广泛的行业中落地应用，而仅停留在技术层面，这股热潮最终可能演变成泡沫。

据 Neowin 报道，这一关于“社会许可”的表态，正值外界对 AI 质疑情绪升温之际，尤其是围绕微软自身 AI 产品的批评不断出现。相比之下，这番言论明显比纳德拉在 12 月 29 日的博客文章更为克制。当时，他呼吁外界停止纠结于 AI 内容质量之争，并将 AI 视为“认知放大器”，鼓励社会全面接纳。

对于 Windows 用户而言，纳德拉的最新表态更具现实意味。整个 2025 年，微软几乎将 Copilot 嵌入所有核心服务，从文件资源管理器、画图、记事本到 Windows 11 系统本身都无处不在，但不少功能被认为缺乏明确使用价值。

这种强推 AI 的做法引发了明显反弹，甚至催生了“Microslop”（含义近似于“微软垃圾”）这一讽刺性称呼，并在 Windows 社区内迅速传播。