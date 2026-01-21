Netflix 表示正在利用人工智能技术改进字幕本地化。在当地时间周二发布的财报中，Netflix 还宣布推出 AI 工具，旨在“为会员推荐最相关的影片”。此外，Netflix 还计划进一步完善 AI 广告工具，该工具目前允许企业将 Netflix 的知识产权融入到自己的广告中。

在业务布局方面，Netflix 也在为重大并购做准备。公司已宣布计划以 827 亿美元收购华纳兄弟探索集团，交易仍需获得相关监管批准。Netflix 联合首席执行官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）表示，交易完成后，华纳兄弟电影仍将维持至少 45 天的院线独占窗口期，以保障电影业务的票房收入和竞争力。

内容方面，Netflix 也在持续扩充版图，陆续引入来自 Spotify、iHeartRadio 及 Barstool Sports 的视频播客，并着手开发自有播客内容。同时，《布里奇顿》《海贼王》《猎魔人》等多部热门剧集的新一季也已在筹备或即将上线。

财报数据方面，截至 2025 年底，Netflix 全球订阅用户数达到 3.25 亿，较一年前披露的 3.02 亿新增约 2300 万。数据还显示，Netflix 全年观看时长同比增长 2%。

值得一提的是，Netflix 此前已宣布自 2025 财年起将不再定期公布订阅用户数，而这是自 2024 年初以来首次更新相关数据。

Netflix 高管指出，过去一年提价与广告订阅并行的策略整体效果良好，为公司带来了新的增长驱动力。截至 2025 年 5 月，月费 7.99 美元的含广告订阅方案每月覆盖人群已超过 9400 万。公司预计，广告业务仍处于高速增长阶段，2026 年广告收入有望在 2025 年基础上再度翻倍，达到约 30 亿美元。