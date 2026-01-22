美国约 800 名来自文艺领域的知名人士联合发声，公开反对 AI 公司在内容训练中的行为，直指其构成“规模空前的盗窃”。

这项名为“偷窃不是创新”（Stealing Isn’t Innovation）的行动，参与者涵盖文学、影视和音乐界重量级人物，包括乔治·桑德斯、乔迪·皮库尔特、凯特·布兰切特、斯嘉丽·约翰逊，以及 R.E.M.乐队、比利·科根和 The Roots 等。

发起方在声明中指出，在争夺生成式 AI 主导地位的过程中，一些以利润为导向的科技公司，未经许可、也未支付报酬，就大规模抓取和复制网络上的创意作品。

声明强调，这种对知识产权的非法掠夺，正在制造一个充斥错误信息、深度伪造内容和大量低质量 AI 生成内容的信息环境，不仅可能引发 AI 模型系统性失效，还将削弱美国在全球 AI 竞争中的优势。

该行动由“人类艺术运动”（Human Artistry Campaign）推动，参与机构包括美国唱片业协会、多个职业体育联盟以及美国演员工会-美国电视和广播艺人联合会。据了解，这一主张将通过新闻媒体整版广告和社交平台广泛传播。

行动核心诉求包括推动 AI 训练内容的授权机制，建立有效的执法体系，并赋予创作者明确权利，可以选择不让作品被用于生成式 AI 训练。

在政策层面，白宫及部分科技行业人士正试图削弱各州对 AI 的监管权限，限制地方立法空间。

与此同时，行业内部正在出现转向——过去对立的科技公司与版权方，正通过授权合作寻找平衡点。

目前，主要唱片公司已与 AI 音乐企业达成合作，允许使用曲库进行模型训练和再创作。一些数字媒体机构虽然曾对 AI 公司提起诉讼，但也开始支持统一的内容授权标准，用于阻止作品被 AI 搜索系统调用。同时，还有媒体选择与科技公司单独签约，允许 AI 聊天产品在一定范围内引用新闻内容。