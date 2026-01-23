据 The Information 披露，苹果公司 AI 团队的管理权目前已集中至软件主管克雷格·费德里吉（Craig Federighi）手中。

报道称，正是在费德里吉的主导下，苹果开始考虑并采用谷歌等外部公司的 AI 模型。报道同时确认，费德里吉在 2022 年晚些时候亲自体验 ChatGPT 之前，一直对 AI 持保留态度。

报道形容费德里吉在资源分配上极为谨慎，对薪酬和成本控制十分严格，在项目回报尚不明朗时，通常不愿意承担高风险投入。这一风格，被视为费德里吉迟迟未拥抱 AI 浪潮的重要原因，也成为其执掌苹果 AI 业务的潜在隐忧之一。

报道称，费德里吉会细致审核团队的各项开支，小到办公室零食预算也不例外。报道还指出，费德里吉对为吸引 AI 人才而支付高于苹果高管薪酬的做法始终心存顾虑。

与此同时，苹果 AI 团队内部担心，费德里吉可能进一步压缩差旅支出，从而限制团队参加行业会议的机会。此外，费德里吉的多名核心助手曾多年尝试推动其接受 AI 相关战略，但进展有限。

在产品层面，苹果工程师曾提出利用 AI 动态调整 iPhone 主屏幕布局的设想，但费德里吉认为，这种设计可能打乱用户对应用位置的既有认知，从而影响使用体验。目前，苹果仅通过“Siri 建议”小组件，在一定程度上尝试主动推荐应用。

报道还指出，费德里吉对 AI 的核心顾虑之一在于算法行为缺乏确定性。在软件设计评审中，费德里吉更倾向于要求功能行为清晰可控，而非依赖动态变化的算法逻辑。

费德里吉的态度转变出现在 2022 年晚些时候。在亲自体验 ChatGPT 后，费德里吉告诉同事，自己已经认识到这类 AI 技术的潜力，并随即要求团队研究将其融入苹果产品的具体方式。

目前，费德里吉全面统筹苹果 AI 团队，Siri 业务由迈克·罗克韦尔负责，并直接向费德里吉汇报。报道称，罗克韦尔曾认为，费德里吉在软件开发上的理念偏于保守，苹果需要采取更大胆的思路。