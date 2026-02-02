尽管生成式人工智能在游戏开发的各个层面都有应用，但一项新调查显示，越来越多开发者认为这项技术对游戏行业不利。根据游戏开发者大会（GDC）的最新调查，52% 的受访者表示生成式 AI 对游戏行业产生了“负面”影响，而只有 7% 的受访者认为这项技术是“正面”的。或许最令人震惊的是，这种负面看法近年来不断增长：2024 年，只有 18% 的受访者认为这项技术是负面的，而到了 2025 年，这一比例跃升至 30%。如今，持这种观点的人已经超过半数。

GDC 调查了 2300 名“游戏行业专业人士”，受访者主要为男性（64%）、白人（67%），且居住在美国（54%）。主办方承认，这样的构成“远不能代表全球游戏行业的实际情况，我们知道还需要做更多的工作”。（点此查看完整报告）

然而，调查结果仍然为我们提供了关于实际开发者对 AI 看法的一些有趣见解，与此同时，EA、Krafton 等大型发行商也在大力宣传 AI 优点。至于 AI 在行业中的实际应用程度，36% 的受访者表示他们在工作中会用到 AI，而 64% 的受访者表示他们不会。大多数使用 AI 的人表示，他们将其用于研究和头脑风暴（81%），以及电子邮件等行政任务（47%）。但也有一些人承认将 AI 用于更偏向开发的任务，包括原型设计（35%）、测试或调试（22%）以及资源生成（19%）。只有 5% 的受访者表示他们将 AI 用于“面向玩家的功能”。

调查中提及的另一个主要议题是过去几年持续不断的裁员和工作室倒闭潮，这给游戏行业带来了沉重打击。在 2025 年的调查中，十分之一的开发者表示他们在过去一年中被裁员。今年的情况也类似，17% 的受访者表示他们在过去 12 个月内被裁员，而高达 28% 的受访者表示他们在过去两年内被裁员。这自然造成了一种不确定性；23% 的受访者表示他们预计明年会有更多裁员，而 30% 的受访者表示不确定。

该调查还询问了教育领域的部分人士——据 GDC 称，包括 100 多名教育工作者和 50 名学生——不出所料，前景并不乐观。60% 的受访者表示，他们预计目前的行业状况将使应届毕业生难以找到工作。 “我的学生中大多数人将来都不会从事游戏开发行业，”一位不愿透露姓名的密歇根州教育工作者说道。

题图经由 AI 生成