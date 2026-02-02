科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2026.01.26-2026.02.01）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：巨额资本密集涌入东南亚基础设施与资产领域——美光宣布未来十年在新加坡追加240亿美元投资扩建晶圆厂，以应对AI带来的存储芯片短缺；Digital Edge斥资45亿美元在印尼建设超大规模AI数据中心；新加坡GIC则携手索尼音乐，拟投入30亿美元收购全球顶级音乐版权。

行业趋势方面，Grab以55%的市场份额稳居东南亚外卖市场首位，ShopeeFood反超Foodpanda跃居第二；受免税政策终止影响，机构预测马来西亚今年电动车销量增速或将放缓，市场重心转向本地组装。此外，2025年东南亚风投交易量创六年新低，但下半年受大额融资推动略有回暖。

初创公司方面，本期记录了旅行积分通兑平台HeyMax、AI数据语境管理平台Decube的融资动向，涉及金额在300万至1100万美元之间。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

240亿美元

美光科技宣布，将在未来十年内向新加坡追加240亿美元投资，用于扩建其位于新加坡的先进晶圆制造设施。

动态

美光斥资240亿美元扩建新加坡晶圆工厂：据悉，美光科技宣布，将在未来十年内向新加坡追加240亿美元投资，用于扩建其位于新加坡的先进晶圆制造设施，以应对人工智能基础设施建设带来的“前所未有”的存储芯片短缺。

索尼音乐携手GIC拟斥资30亿美元收购顶级音乐版权：索尼音乐集团（Sony Music Group）与新加坡主权财富基金GIC宣布，将组建合资公司，计划投入20亿至30亿美元用于收购全球顶级音乐版权资产。根据协议，索尼将负责后续的曲库运营（涵盖流媒体分发及影视商业授权），GIC则作为资本方提供长期资金支持，索尼银行（Sony Bank）亦参与其中。

Digital Edge斥资45亿美元在印尼建500MW AI数据中心：Digital Edge日前宣布，将在印尼Bekasi投资45亿美元建设超大规模AI数据中心园区。该项目规划IT容量达500MW（可扩容至1GW），集成液冷技术以支持高密度AI算力，首期预计于2026年第四季度交付。

趋势

报告：到2030年，东盟数据中心产能有望年增超10%：DBS Research在近期发布的报告中指出，全球AI技术的持续扩张，预计将部分抵消美国半导体关税可能带来的冲击，为东盟经济提供支撑。机构分析认为，受益于美国等地投资热潮的后向关联效应，东盟正承接AI相关电子产品的出货需求。

报告：大马今年EV增速或将放缓：Apex Securities日前发布研报称，受1月1日起CBU免税政策终止影响，马来西亚今年的电动车需求增长预计放缓，市场格局将由进口转向CKD主导。机构指出，尽管部分品牌已提前储备约4个月库存以推迟涨价，但在CKD产能完全释放前，上半年销量或现波动。此外，目前全马充电桩不足6000个，远低于该国设定的1万个目标。

报告：东南亚25年外卖GMV增18%至227亿美元：Momentum Works近期发布报告称，2025年，东南亚外卖GMV同比增长18%至227亿美元。其中，泰国受政府补贴及平台低价策略推动，以22%增速领跑区域。竞争格局方面，Grab市场份额升至55%稳居第一，ShopeeFood正式超越Foodpanda位列第二。

报告：东南亚2025年风投总额54亿美元，交易量创六年新低：Kickstart Ventures与Deal Street Asia近期联合发布报告显示，2025年，东南亚风投融资总额达54亿美元，涉及461笔交易，交易量处于六年来低位。报告指出，尽管上半年低迷，但受Princeton Digital Group（13亿美元）等后期大额融资推动，下半年市场略有回暖。区域分布上，新加坡吸纳了超60%的交易份额，越南、马来西亚及菲律宾活跃度下滑。赛道方面，金融科技以13亿美元（111笔）维持榜首，医疗科技则凭借Ultragreen.ai的1.88亿美元融资实现反弹。

初创公司

HeyMax

HeyMax是一家旅行奖励与通用积分通兑平台，由前Meta工程师创立。其核心模式是通过通用积分“Max Miles”打通商家与航司、酒店体系，允许用户跨平台灵活兑换里程与积分，旨在解决传统奖励体系分散及大量积分因无法凑整而闲置的行业痛点。

商业化方面，公司用户规模达15万人，年发行积分超5亿点。财务上，2025年营收同比增长5倍，年化营收达600万美元。业务端，已通过收购金融科技公司krip进入我国香港市场，并计划于2026年底前拓展至日本、中国台湾及澳洲。

公司近期宣布完成1100万美元A轮融资，由Peak XV Partners领投，Betatron及January Capital等跟投。本轮资金将用于强化产品AI能力及加速区域市场扩张。

Decube

Decube是一家AI数据信任与语境管理平台，专注于为企业构建“数据语境层”。其核心产品作为连接原始数据与AI应用的中间件，能自动化处理数据血缘、质量及使用策略，整合碎片化元数据，为企业AI系统提供可解释且可信的输入数据。

商业化方面，公司重点服务于银行、电信及跨国企业等受严格监管的数据密集型行业。其解决方案旨在替代繁琐的手动文档与孤立工具，明确数据资产责任归属，解决企业因缺乏可信数据语境而难以扩展AI应用的痛点。

公司近期宣布完成300万美元融资，由Taiwania Hive Ventures领投，Iterative及500 Global参投。本轮资金将用于产品创新及加速亚太市场扩张。